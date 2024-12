Sie waren beide supersüß: Ariana Grande und Ethan Slater shoppen Weihachtsbaum

1 Ethan Slater und Ariana Grande sind seit einem Jahr ein Paar. Foto: Backgrid

Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten. Ariana Grande und ihr Partner Ethan Slater bereiten sich in New York auf die kommenden Festtage vor.











Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) bereiten sich auf die kommenden Festtage vor! Wie eine Instagram-Nutzerin postete, erwischte sie die beiden offenbar beim Einkaufen eines Weihnachtsbaums in New York City. "Sie waren beide supersüß. Ich erinnere mich nicht an viel, weil ich so aufgeregt war, aber sie waren wirklich sehr nett", verriet die Userin in den Kommentaren über das Treffen mit Superstar Grande und dem Schauspieler.