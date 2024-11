Sie war wahnsinnig verliebt in ihn: Cher: Nur dieser eine Promi hat mit ihr Schluss gemacht

1 Cher und Val Kilmer waren von 1982 bis 1984 liiert. Foto: imago/ZUMA Press

Musik-Ikone Cher hat zahlreiche Beziehungen im Rampenlicht hinter sich. Doch nur einmal wurde sie von einem prominenten Partner verlassen: Schauspieler Val Kilmer machte damals mit ihr Schluss und ließ sie mit einem gebrochenen Herzen zurück.











Cher (78) hat im Gespräch mit Howard Stern (70) in der "Howard Stern Show" über eine schmerzhafte Trennung gesprochen. Nur einmal habe ein prominenter Partner mit ihr Schluss gemacht, berichtete sie dem Moderator. "Ich war wahnsinnig verliebt in Val Kilmer, und er hat mich verlassen", erinnerte sich die Sängerin. Als Grund für die Trennung nannte sie auf Nachfrage das Alter ihres Ex-Freundes. "Er war wirklich jung", so Cher.