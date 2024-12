Sie war sicher, dass es ein Junge wird: Ex-GNTM-Model Romina Palm enthüllt Baby-Geschlecht

1 Christian Wolf und Romina Palm werden Eltern eines Mädchens. Foto: Nicole Kubelka/Future Image/ActionPress

Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Romina Palm und Fitness-Influencer Christian Wolf erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt wissen endlich beide, was es wird.











Mit einem Ultraschallbild verrät die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Romina Palm (25) das Geschlecht ihres ersten Kindes: "Our Girl" (auf Deutsch: "Unser Mädchen") ist über dem verschwommenen Bild des Fötus in ihrer Handschrift zu lesen. Via Instagram verkündeten sie und Abnehm-Unternehmer Christian Wolf (29) auf ihren jeweiligen Accounts am 4. Dezember, dass sie eine Tochter erwarten.