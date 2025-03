Rapper Capital Bra (30) hat die Trennung von seiner Ehefrau bekannt gegeben. Die beiden haben vier gemeinsame Kinder und sollen sich seit der Jugend kennen.

Er will kein großes Aufsehen um die Trennung machen

"Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt", erklärte der Musiker in einer Instagram-Story. In dem kurzen Clip reagiert er auf entsprechende Gerüchte. Er wolle aber nicht, dass nun "eine große Welle" um das Ehe-Aus gemacht werde. Entsprechend nannte er auch keine Gründe und appellierte: "Hört auf zu quatschen."

Lesen Sie auch

Capital Bra will offensichtlich auch keine schmutzige Wäsche waschen. Denn er betonte noch: "Es ist so, das ist die Mutter meiner Kinder, egal was passiert. Ich liebe sie - dass sie mir so viele gesunde Kinder geschenkt hat."

Seit 2023 verheiratet

Der Musiker behält Details aus seinem Privatleben möglichst für sich. So verriet er etwa nie den Namen seiner Frau und zeigte sich auch nicht mit ihr. Er soll sie aber bereits im Alter von zwölf Jahren kennengelernt haben. 2014 wurden sie dann ein Paar, die Hochzeit erfolgte 2023 kurz vor der Geburt des vierten Kindes.

Capital Bra wurde in Sibirien geboren. Nach dem Umzug der Familie wuchs er in Berlin auf. Er zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Rappern.