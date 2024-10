Im "Polizeiruf 110: Wasserwege" wird auch eine Polizistin zur kaltblütigen Killerin. Gespielt wird sie von Petra van de Voort, die in den 1990er-Jahren unter anderem Namen Miss Schweden wurde.

Der Drogenschmuggler-Krimi "Polizeiruf 110: Wasserwege" (13. Oktober, 20:15 Uhr, das Erste) ist fabelhaft besetzt. Diese Schauspielerinnen stecken hinter den weiblichen Episodenrollen - und ein männlicher Kollege ist fast nicht zu erkennen.

Eine ehemalige Miss Schweden spielt die Killer-Polizistin

Wasserschutzpolizistin und Polizeihauptkommissarin Gunde Johannsen wird am Schluss des Krimis selbst zur Mörderin. Kaltblütig erschießt sie einen Mörder, der weiß, dass sie in die Verbrechen rund um den Eberswalder Hafen involviert ist. Verkörpert wird Johannsen von der schwedischen Schauspielerin Petra van de Voort (52).

Lesen Sie auch

Petra van de Voort kam 1972 als Petra Hultgren in Stockholm zur Welt und wurde laut "Aftonbladet" unter diesem Namen 1995 zur Miss Schweden gewählt.

Petra van de Voort war schon in vielen Krimis zu sehen. Erstmals 2005 in der internationalen Produktion "Mankells Wallander: Ein Toter aus Afrika". Es folgten "Der Kommissar und das Meer", "Tatort" oder "Bella Block". Von 2014 bis 2022 spielte sie in der Krimireihe "Neben der Spur" Nora Jessen, die Ehefrau der Hauptfigur Psychiater Dr. Johannes "Joe" Jessen (Ulrich Noethen, 64).

Johanna Asch verkörpert Polizistin Viola Reusch

Und noch eine Polizistin fällt im "Polizeiruf 110: Wasserwege" auf. Sie ist allerdings auf der guten Seite. Johanna Asch (29) verkörpert Polizistin Viola Reusch, die die Kommissare Vincent Ross (André Kaczmarczyk, geb. 1986) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, geb. 1961) im deutsch-polnischen Kommissariat unterstützt. Bilder vom Sonntagskrimi-Set zeigt sie auf ihrem Instagram-Account.

Die gebürtige Kölnerin studierte an der HfS Ernst Busch in Berlin Schauspiel.

Sie sind die Schwestern auf dem Binnenschiff

Die Besatzung des Binnenschiffs, die Schwestern Lena (Jana Julia Roth, geb. 1990) und Isabelle Thiele (Sophie Pfennigstorf, 35), nehmen im Krimi auf dem Weg von Berlin nach Stettin regelmäßig Fracht im Eberswalder Hafen auf.

Jana Julia Roth kam 1990 in Chemnitz zur Welt. Unter anderem spielt sie seit 2019 Polizeimeisterin Dorit Martens in der Krimireihe "Der Usedom-Krimi".

Die gebürtige Leipzigerin Sophie Pfennigstorf, die ihre, in den mordenden Schmuggler verliebte Schwester Isabelle spielt, ist ebenfalls fest im Cast einer Krimireihe. Seit 2023 verkörpert sie eine der beiden Hauptrollen, Kriminalhauptkommissarin Jule Zabek in "Stralsund" (seit 2009).

Wer spielt den zwielichtigen Bruder des Professors?

In einer weiteren Episodenhauptrolle ist auch ein bärtiger Wanja Mues (50) zu sehen. Als zwielichtiger Bruder des Professors, Peter Günschow, ist der Hamburger Schauspieler nur an den Augen zu erkennen.

Seit inzwischen zehn Jahren löst er als Privatermittler Leo Oswald in der Neuauflage von "Ein Fall für zwei" (seit 2014, ZDF) Fälle.