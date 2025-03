Sie war einzigartig: Trauer um Rosenstolz-Sängerin: Mit AnNa R. geht eine Heldin

AnNa R. hat einen wichtigen Beitrag zum Leben vieler geleistet, sowohl mit ihrem Engagement als auch mit ihrer Musik. Unzählige Menschen verabschieden sich in den sozialen Medien von der verstorbenen Rosenstolz-Sängerin.

AnNa R. (1969-2025) und Peter Plate (57) haben mit ihrem Engagement und ihren Liedern als Rosenstolz nicht nur nachhaltig die deutsche Musikwelt geprägt. Welch großen Einfluss das Duo auf viele Menschen hatte, zeigen die zahlreichen Kommentare in den sozialen Medien, in denen auch viele prominente Fans um die überraschend verstorbene Sängerin trauern.

AnNa R. war "eine konstante Lebensbegleiterin"

"Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen", heißt es daher in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Profil von AnNa R., in dem bestätigt wird, dass die Sängerin im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben ist. Auch Plate findet emotionale Worte. In einem Post, der zudem über den Account des Duos veröffentlicht wurde.

Lesen Sie auch

Er werde niemals den "ersten gemeinsamen Abend" mit seiner "liebsten AnNa" vergessen, schreibt Plate. Sie hätten sich gegenseitig "immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war. [...] Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da." Er hoffe, dass sie "irgendwo auf einer Berliner Wolke" sitze und es ihr gut gehe.

Eine Inspiration und eine Heldin

In den Kommentaren und in einzelnen Beiträgen reihen sich schon wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des Todes von AnNa R. unzählige Beileidsbekundungen. Die Sängerin Annemarie Eilfeld (34) schreibt etwa, dass sie "unfassbar traurig und unaussprechlich geschockt" sei. Die Verstorbene sei "eine sehr inspirierende Künstlerin" für Eilfeld gewesen. Auch Kollegin Maite Kelly (45) bringt in nur wenigen Worten zum Ausdruck, wie viel AnNa R. ihr bedeutet haben muss: "Es bricht mir das Herz."

"Meine Heldin", schreibt No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48) und auch Moderatorin Frauke Ludowig (61) und Sängerin Kerstin Ott (43) zeigen sich traurig. "Kann es gar nicht glauben", berichtet Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali (50), die sich "für viele schöne Zeilen und Momente" bedankt. Erst vor knapp zwei Monaten habe sie AnNa R. noch zufällig getroffen.

Auch Entertainer Riccardo Simonetti (32) drückt sein Beileid aus, ESC-Siegerin Conchita Wurst (36) teilt ein Emoji eines gebrochenen Herzens. "Mein tiefstes Beileid! Das ist furchtbar traurig und ein großer Verlust", erklärt Alec Völkel (53) von The BossHoss. "Mit Rosenstolz habt ihr beide deutsche Musikgeschichte geschrieben. In eurer Musik wird sie weiterleben. Ach, das tut mir sehr leid."

AnNa R. hat "Generationen geprägt"

"Für einen 16-jährigen schwulen Jugendlichen konnte ein Rosenstolz-Konzert in der Wuhlheide im Sommer 2006 mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wecken, als tausend Kampagnen es je könnten, weil es echt und fühlbar war, wenn AnNa den Refrain von 'Lachen' zum 25. Mal ankurbelt", schreibt SPD-Politiker Kevin Kühnert (35). Er denke an die Sängerin "in endloser Dankbarkeit für das, was sie anderen Menschen geschenkt und hinterlassen hat".

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69) äußert sich ebenso bei Instagram. "Die Nachricht vom plötzlichen Tod von AnNa R., dieser einzigartigen, unvergleichlichen Stimme von Rosenstolz, trifft tief ins Herz", erklärt Roth. "Sie hat uns mit ihrer Musik bewegt, getröstet und gestärkt. Mit Liedern wie 'Liebe ist alles', 'Ich bin ich' oder 'Gib mir Sonne' hat sie Generationen geprägt. [...] Ihre Musik bleibt - und mit ihr die Erinnerungen an ihre unnachahmliche Präsenz, ihre Leidenschaft, ihre Energie."