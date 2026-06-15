Sie war eine Wucht: Trauer um Alf-Star Anne Schedeen

"Wir haben sie so sehr geliebt, ebenso wie alle, die sie kennengelernt haben." Die Familie von Anne Schedeen verabschiedet sich mit einem emotionalen Post. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in "Alf" bekannt wurde, starb mit 77 Jahren.
Anne Schedeen (1949-2026) ist tot. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in der Kultserie "Alf" bekannt wurde, starb mit 77 Jahren. Dies gab ihre Familie auf der offiziellen Facebook-Seite der Darstellerin bekannt. "Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Annie friedlich von uns gegangen ist", schrieben die Angehörigen. Dazu stellten sie ein Bild der Verstorbenen mit der berühmten Alf-Puppe. Eine Todesursache nannten sie nicht.