Sie war eine Wucht: Trauer um Alf-Star Anne Schedeen

"Wir haben sie so sehr geliebt, ebenso wie alle, die sie kennengelernt haben." Die Familie von Anne Schedeen verabschiedet sich mit einem emotionalen Post. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in "Alf" bekannt wurde, starb mit 77 Jahren.

Anne Schedeen (1949-2026) ist tot. Die Schauspielerin, die als Kate Tanner in der Kultserie "Alf" bekannt wurde, starb mit 77 Jahren. Dies gab ihre Familie auf der offiziellen Facebook-Seite der Darstellerin bekannt. "Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Annie friedlich von uns gegangen ist", schrieben die Angehörigen. Dazu stellten sie ein Bild der Verstorbenen mit der berühmten Alf-Puppe. Eine Todesursache nannten sie nicht.

"Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis an kreativer Energie, scharfsinnigem Humor, Freude an ihrer Familie, Liebe zu kleinen Hunden, glühendem Hass auf Trump, Leidenschaft für Secondhand-Läden und Liebe zu einer guten Geschichte", heißt es in dem Text.

"Ohne sie fühlen wir uns verloren", so die Familie weiter. "Wir haben sie so sehr geliebt, ebenso wie alle, die sie kennengelernt haben."

"Erhebt eine Margarita zu ihren Ehren"

"Sie war eine Wucht", schrieben die Angehörigen von Anne Schedeen. Ein Leben ohne sie sei "unvorstellbar". Aber sie selbst habe stets gesagt: "Ich bin immer bei euch". Und damit habe sie recht. Denn: "Die Erinnerungen, die Kunstwerke, das herzliche Lachen, der handgefertigte Schmuck, die Ölgemälde, die Skulpturen, die Kostüme und ihre ganze Lebensfreude leben weiter". "Erhebt eine Margarita zu ihren Ehren" ruft die Familie der Schauspielerin ihre Fans auf.

Anne Schedeen kam am 8. Januar 1949 in Portland im US-Bundesstaat Oregon mit dem Namen Luanne Ruth Schedeen zur Welt. Sie wuchs auf einer Farm auf. Nach ihrem Studium in Portland zog sie nach New York, um Schauspielerin zu werden.

Anne Schedeen: Bekannt als Kate Tanner in "Alf"

In den 1970er-Jahren trat Anne Schedeen in diversen Serien wie "Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann" auf. In der Arztserie "Dr. med. Marcus Welby spielte sie die Tochter der Titelfigur. Eine ihrer raren Auflüge ins Kino war der Thriller "Embryo" mit Rock Hudson.

In den 80er-Jahren folgten Gastspiele in Serien wie "Magnum" oder "Cheers", ehe sie von 1986 bis 1990 eine Hauptrolle in "Alf" landete. Sie spielte in der Kult-Sitcom Kate Tanner, die Mutter einer Familie, die den titelgebenden Außerirdischen bei sich aufnimmt. Die aufwendigen Dreharbeiten mit der Alf-Puppe beschrieb sie einmal als "technischen Alptraum".

Nach dem Ende von "Alf" arbeitete Anne Schedeen nur noch sporadisch als Schauspielerin. Sie war stattdessen als Antiquitätenhändlerin und Ausstatterin aktiv.

Anne Schedeen hinterlässt ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe ging Tochter Taylor hervor.