Sie war eine unglaubliche Frau: Fatboy Slim verliert Mutter an erstem Weihnachtstag

Norman Cook (61), besser bekannt als Fatboy Slim, hat an Weihnachten seine Mutter verloren, wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten. Der "Independent" beruft sich auf einen Instagram-Beitrag von Woody Cook (24), dem Sohn des berühmten britischen DJs und dessen Ex-Frau Zoe Ball (54). Vor wenigen Monaten war dem Bericht zufolge bereits Balls Mutter verstorben.

"Der Verlust von zwei Großeltern in diesem Jahr hat mich wirklich wachsen lassen"

"Meine Oma Ros ist am ersten Weihnachtsfeiertag gestorben", schreibt Woody Cook in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform. "Sie war eine unglaubliche Frau und 'sie war bereit, ihr nächstes Leben zu beginnen'. Diese Art von Optimismus und Mentalität inspiriert mich wirklich." Weiter schreibt Fatboy Slims Sohn: "Der Verlust von zwei Großeltern in diesem Jahr hat mich wirklich wachsen lassen und mich dazu gebracht, mich viel mehr auf die Familie zu konzentrieren."

Ball scheint die traurige Nachricht in den Kommentaren mit Sternen- und Herz-Emojis zu bestätigen. Fatboy Slim hat sich bisher nicht zu der Angelegenheit geäußert. Er und Ball hatten 1999 geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. 2016 hatte das Paar verkündet, dass es sich "nach vielen aufregenden Abenteuern" getrennt und "das Ende unseres Regenbogens" erreicht habe. Man verbleibe in Freundschaft und wolle weiterhin zusammen die gemeinsamen Kinder erziehen.

Der britische Musiker Fatboy Slim wurde vor allem Ende der 1990er-Jahre als DJ weltberühmt. Zu seinen großen Hits gehören Songs wie "Right Here, Right Now", "Praise You" und "The Rockafeller Skank".