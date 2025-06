Die Gerüchteküche brodelt schon lange: Wann wird Van Hunt (55) endlich vor Halle Berry (58) auf die Knie gehen? Die Antwort überrascht - denn der Musiker hat der Oscarpreisträgerin längst die entscheidende Frage gestellt. Nur die Antwort lässt noch auf sich warten.

"Ich habe den Antrag gemacht, und er schwebt noch immer im Raum, wie ihr sehen könnt", verriet Hunt mit einem Augenzwinkern in einem gemeinsamen Interview mit "Today.com" nach ihrem Auftritt bei "Today with Jenna & Friends" am 4. Juni. Er fügte hinzu: "Vielleicht könnt ihr sie ja ermutigen."

Berrys Zögern hat nachvollziehbare Gründe. Die 58-jährige Schauspielerin war bereits dreimal verheiratet und hat entsprechende Erfahrungen gesammelt. "Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen", erklärte sie offen.

Halle Berry: "Wir werden heiraten"

Doch dann wird Berry nachdenklich und romantisch zugleich: "Ich denke, wir werden heiraten, einfach weil er von allen Menschen, mit denen ich verheiratet war, derjenige ist, den ich hätte heiraten sollen." Nach drei gescheiterten Ehen hat sie offenbar endlich den Richtigen gefunden. "Ich glaube, wir sollten heiraten, aber nicht, weil wir das Gefühl haben, dass wir müssen. Es ist etwas, was wir gerne tun möchten, weil wir diesen Ausdruck wollen", fügte die "X-Men"-Darstellerin hinzu. Auf die direkte Frage nach dem Hochzeitstermin blieb Berry vage. Ihre knappe Antwort: "Bald."

Das Paar machte seine Beziehung im September 2020 öffentlich und begeistert seitdem die Fans mit intimen Einblicken in ihr gemeinsames Leben. Berry betont in dem Interview, wie sehr ihr Umfeld Hunt schätzt: "Alle waren wirklich glücklich. Die Leute sagten zu mir: 'Du hast es endlich gefunden...!' Ich wollte schon immer das haben, was wir haben." Die Schauspielerin habe sich schon immer in einer festen, liebevollen Beziehung "mit meinem besten Freund" gesehen, "jemandem, den ich respektiere und liebe".

Berry hat aus früheren Beziehungen zwei Kinder: Tochter Nahla (17) mit Ex-Freund Gabriel Aubry (48) und Sohn Maceo (11) mit Ex-Ehemann Olivier Martinez (59), mit dem sie von 2013 bis 2016 verheiratet war. Zuvor war sie mit Baseballprofi David Justice (59; 1993-1997) und Musiker Eric Benét (58; 2001-2005) verheiratet. Auch Hunt hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung.