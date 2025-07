Sie wäre 64 Jahre alt geworden: Prinz William widmet sich an Dianas Geburtstag ihrem Herzensthema

1 Gordon Brown (li.) und Prinz William in Sheffield. Foto: ddp/Dominic Lipinski/PA Wire

Sie wäre 64 Jahre alt geworden: Prinz William hat seine verstorbene Mutter am Dienstag auf besondere Weise geehrt. Er machte auf sein Obdachlosenprogramm "Homewards" aufmerksam, mit dem er das Vermächtnis seiner Mutter fortführt.











Es hätte kein passenderer Tag sein können: Am 1. Juli 2025, an dem seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) ihren 64. Geburtstag gefeiert hätte, stand Prinz William (43) in Sheffield auf der Bühne und sprach über sein Herzensprojekt "Homewards". Es ist eine Hommage an eine Frau, die ihm das Mitgefühl für die Schwächsten der Gesellschaft in die Wiege gelegt hat.