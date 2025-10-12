Sie wäre 40 geworden: Sarah Michelle Gellar erinnert an Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg wäre 40 Jahre alt geworden. Sarah Michelle Gellar erinnert mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an ihren verstorbenen Co-Star.
Sarah Michelle Gellar (48) erinnert mit einem emotionalen Post an ihren Co-Star Michelle Trachtenberg (1985-2025). Die Schauspielerin, die im Februar gestorben ist, hätte nun ihren 40. Geburtstag gefeiert. Gellar teilte auf Instagram ein Video aus früheren Zeiten, in dem sie ihre verstorbene Kollegin umarmt. Im Hintergrund ist der Song "See You Again" von Charlie Puth und Wiz Khalifa zu hören.