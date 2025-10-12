Sie wäre 40 geworden: Sarah Michelle Gellar erinnert an Michelle Trachtenberg

Sarah Michelle Gellar (48) erinnert mit einem emotionalen Post an ihren Co-Star Michelle Trachtenberg (1985-2025). Die Schauspielerin, die im Februar gestorben ist, hätte nun ihren 40. Geburtstag gefeiert. Gellar teilte auf Instagram ein Video aus früheren Zeiten, in dem sie ihre verstorbene Kollegin umarmt. Im Hintergrund ist der Song "See You Again" von Charlie Puth und Wiz Khalifa zu hören.

Sarah Michelle Gellar und Michelle Trachtenberg waren nicht nur in "Buffy - Im Bann der Dämonen" gemeinsam zu sehen. Die beiden lernten sich bereits Anfang der 1990er-Jahre am Set der Serie "All My Children" kennen. Gellar schrieb auf Instagram: "Als du 16 wurdest, war es schwer, dich nicht mehr als das kleine Mädchen zu sehen, das ich bei 'All My Children' kennengelernt hatte. Als du 21 wurdest, musste ich mir selbst beibringen, dich nicht mehr als die kleine Schwester zu sehen." Sie fügte hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie es mit 40 gewesen wäre. Aber eines weiß ich... Es wäre voller Liebe gewesen. Alles Gute zum Geburtstag, @michelletrachtenberg."

Schauspielerin starb im Februar

Michelle Trachtenberg wurde am 26. Februar tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die New Yorker Gerichtsmedizin bestätigte rund zwei Monate nach dem Tod der 39-Jährigen, dass sie an Komplikationen durch Diabetes mellitus starb. Der Tod der Schauspielerin wurde folglich als natürlich eingestuft, wie damals unter anderem die "Los Angeles Times" berichtete.

Schon im Alter von sechs Jahren feierte Trachtenberg ihr Debüt vor der Kamera, sie wirkte 1991 in einer Folge der Krimiserie "Law & Order" mit. Wiederkehrende Rollen hatte sie dann ab 1994 in den Serien "Pete & Pete" und "Meego". Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Dawn Summers, die in der fünften Staffel von "Buffy - Im Bann der Dämonen" auf magische Weise erschienen war und die kleine Schwester der Titelfigur darstellte.