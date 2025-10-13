Margaret Thatcher hätte am 13. Oktober ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die "Eiserne Lady" war umstritten. Für viele war sie ein Feindbild, für manche aber auch ein Vorbild.
"Eiserne Lady". Ach, ja? Es gibt da auch die andere Seite. Beispielsweise, dass sie das Softeis angeblich miterfunden haben soll. Mitte des 20. Jahrhunderts habe sie einem Entwicklungsteam aus Chemikern und Lebensmitteltechnikern angehört. Dieser Truppe sei das Softeis zu verdanken. Ein Mythos, laut des "The New Yorker"-Magazins.