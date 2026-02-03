Mit der kürzlichen Veröffentlichung unzähliger Akten im Fall Jeffrey Epstein (1953-2019) sind dessen Verbindungen zu bekannten Persönlichkeiten erneut ins Rampenlicht gerückt. Ein Name, der in den Dokumenten fällt, ist auch der von Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70). Dessen Ex-Frau, Melinda French Gates (61), äußert sich jetzt im Gespräch mit dem US-Radionetzwerk NPR. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer "unglaublichen Traurigkeit".

Die Verbindung von Epstein und Gates Schon im Oktober 2019 wurde von der "New York Times" berichtet, dass es mehrere Treffen des Milliardärs mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gegeben habe. Das "Wall Street Journal" schrieb nicht ganz vier Jahre später, dass jener damit gedroht haben könnte, eine Affäre von Gates aufzudecken. Der Microsoft-Mitgründer ließ jeweils ausrichten, dass es rein um philanthropische Belange bei den Treffen gegangen sei. Und Epstein habe "erfolglos versucht, eine frühere Beziehung auszunutzen, um Herrn Gates zu bedrohen".

Gates selbst bezeichnete die Treffen Anfang 2025 als "großen Fehler". In den neu veröffentlichten Akten entsteht ebenfalls der Eindruck, dass Epstein Gates aufgrund angeblicher außerehelicher Affären erpressen wollte. Laut der Gates Foundation zeigten die "komplett absurden und vollkommen falschen Behauptungen" eines "erwiesenen, verärgerten Lügners" allerdings nur, dass Epstein angeblich frustriert darüber gewesen sei, keine Beziehung zu Gates gehabt zu haben.

"Wie konnte das diesen Mädchen passieren?"

"Kein Mädchen sollte jemals in die Situation gebracht werden, in die sie von Epstein und von dem, was auch immer mit all den verschiedenen Menschen in seinem Umfeld vor sich gegangen ist, gebracht wurden", sagt Melinda French Gates in dem NPR-Gespräch. "Das ist mehr als herzzerreißend, oder? Ich erinnere mich daran, wie ich in dem Alter dieser Mädchen war. Ich erinnere mich daran, wie meine Töchter in diesem Alter waren", erzählt sie. "Für mich persönlich ist es daher immer schwierig, wenn diese Details zur Sprache kommen, weil sie Erinnerungen an einige sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe wachrufen." Sie selbst habe dies glücklicherweise hinter sich lassen können.

Melinda French Gates deutet an, dass sie selbst nichts genaueres über die Angelegenheit weiß. "Was auch immer für Fragen offen bleiben, von denen ich nichts weiß - ich kann nicht einmal ansatzweise alles wissen... Diese Fragen sind für diese Leute und sogar für meinen Ex-Mann bestimmt. Sie müssen diese Fragen beantworten, nicht ich." Sie sei froh, "all dem Dreck" entkommen zu sein, den es gab. Ihre Ehe habe sie nicht nur zurückgelassen, sie habe sie zurücklassen müssen und wollen.

Die jüngsten Vorwürfe brächten French Gates "unglaubliche Traurigkeit. [...] Mein Gott, wie konnten sie... wie konnte das diesen Mädchen passieren?'", sagt sie. "Und ich hoffe, dass es für diese Frauen, die jetzt erwachsen sind, Gerechtigkeit gibt. [...] Was sie durchgemacht haben, ist einfach unvorstellbar."

Melinda French Gates und Bill Gates wurden im Jahr 2021 geschieden. In ihrem im April 2025 veröffentlichten Buch "The Next Day" deutete sie an, dass ein Mitgrund für die Scheidung die Verbindung ihres Ex-Partners zu Epstein war. Gates habe offenbar "nicht nur unsere Ehe, sondern auch meine Werte" verraten.