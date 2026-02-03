Bill Gates hatte Verbindungen zu dem verurteilen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Seine Ex-Frau, Melinda French Gates, äußerst sich jetzt dazu. Verbliebene Fragen müssten aber "diese Leute", darunter ihr Ex-Mann, beantworten.
Mit der kürzlichen Veröffentlichung unzähliger Akten im Fall Jeffrey Epstein (1953-2019) sind dessen Verbindungen zu bekannten Persönlichkeiten erneut ins Rampenlicht gerückt. Ein Name, der in den Dokumenten fällt, ist auch der von Microsoft-Mitgründer Bill Gates (70). Dessen Ex-Frau, Melinda French Gates (61), äußert sich jetzt im Gespräch mit dem US-Radionetzwerk NPR. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer "unglaublichen Traurigkeit".