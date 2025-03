Sie verrät ihre Familientradition: Nach Prinzessin Kate: Auch Meghan zelebriert den britischen Muttertag

Mitten in der Aufregung um den Rückzug von Prinz Harry (40) aus seiner Charity-Organisation Sentebale, macht seine Frau Meghan (43) mit einem ganz anderen Thema auf sich aufmerksam. Zum britischen Muttertag, der am 30. März gefeiert wurde, verriet sie die Tradition der Sussexes zu diesem Ereignis.

Eine Zitronentarte als Familientradition

In den USA ist der Muttertag zwar erst im Mai, aber die Herzogin erinnert dennoch in Kalifornien an die britische Version des Feiertags. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Foto von einer Zitronentarte, die mit Zitronenscheiben und Dekoblumen verziert ist. "Unsere Familientradition. Muttertag in Großbritannien", schrieb sie dazu und fügte noch ein Zitronen-Emoji hinzu.

Lesen Sie auch

Die zweifache Mutter teilt seit dem Start ihrer neuen Instagram-Seite Anfang 2025 und im Zuge ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" sowie ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" immer wieder Schnappschüsse von Backwaren und Rezepttipps. Sie zeigt hin und wieder auch Bilder ihrer Kinder Archie (5) und Lilibet (3), etwa beim Plätzchen backen.

Kate appelliert, die Mutter Natur zu feiern

Zuvor hatte sich bereits Meghans Schwägerin Prinzessin Kate (43) zum britischen Muttertag gemeldet. Statt auf Gaumengenuss setzte sie dabei auf Naturerlebnisse. Auf dem geteilten Instagram-Account mit Ehemann Prinz William (42) postete der Kensington-Palast am Sonntagvormittag ein Video verschiedener Eindrücke von Wald, Meer, Bergen.

Dazu teilte Kate, die 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte, folgende Botschaft: "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag die Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Bindung zur natürlichen Welt nicht nur dazu beitragen kann, unser Inneres zu pflegen, sondern uns auch an die Rolle erinnern, die wir innerhalb des reichen Wandteppichs des Lebens spielen."