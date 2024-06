Neben dem deutschen 2:0-Sieg gegen Dänemark im Achtelfinale und dem Einzug ins Viertelfinale der EM gab es im Dortmunder Stadion am Samstagabend (29. Juni) ein besonderes Highlight: Lisa Müller (34), Ehefrau von Nationalspieler Thomas Müller (34), hat sich zum ersten Mal in diesem Turnier im Stadion gezeigt.

Zuvor hatte sie alle Gruppenspiele der deutschen Nationalelf verpasst - offiziell wegen ihrer Teilnahme an internationalen Reitturnieren in Österreich. Nun fieberte die Dressurreiterin erstmals im Stadion von der Tribüne aus mit. Für das Spiel wählte sie das pinke Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft und gönnte sich ein Eis. An ihrer Seite war offenbar ihr Fluglehrer, von dem sie bereits im März ein gemeinsames Selfie bei Instagram postete.

Also doch keine Ehekrise? Thomas Müller hatte bereits im Mai mit einer eindeutigen Aussage auf etwaige Gerüchte reagiert: "Ja, es ist alles okay", sagte er auf die Frage des Magazins "Bunte", ob "zwischen ihm und seiner Ehefrau alles in Ordnung sei". Lisa und Thomas Müller sind seit 2009 verheiratet.

Diese "Spielerfrauen" und Promis waren im Stadion

Lisa Müller war aber nicht die einzige deutsche "Spielerfrau" im Stadion: Mit dabei waren unter anderem auch Katharina Raum (25), Ehefrau von David Raum (26), Niclas Füllkrugs (31) Ehefrau Lisa, Joshua Kimmichs (29) Ehefrau Lina (32) und Manuel Neuers (38) Ehefrau Anika (24). Auch Trainer Julian Nagelsmanns (36) Partnerin Lena Wurzenberger (31) war vor Ort. Die fünf zeigten sich auf der Tribüne in abgestimmten Trikots.

Auch einige Promis waren im Stadion. Comedian Oliver Pocher (46) teilte einige Instagram-Storys, darunter ein Selfie mit Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (41) - die beiden waren im pinken Deutschland-Trikot im Partnerlook und hatten ihre Kinder mit dabei. Zudem feuerte Bundeskanzler Olaf Scholz (66) die Nationalelf an, ebenso wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61).

Die hochspannende Partie musste in der ersten Halbzeit bei einem Spielstand von 0:0 für mehrere Minuten wegen des schlechten Wetters in Dortmund unterbrochen werden. In der zweiten Halbzeit gelang dem deutschen Team durch einen Elfmeter von Kai Havertz (25) in der 53. Minute und ein Tor durch Jamal Musiala (21) in der 68. Minute der Sieg.