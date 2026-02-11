Sie vergibt Medaillen: Prinzessin Anne im Olympia-Dauereinsatz

Prinzessin Anne ist seit dem Olympia-Start Dauergast bei den verschiedensten Sportveranstaltungen in Italien. Auch Medaillen hat das Mitglied der britischen Königsfamilie schon vergeben.

König Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) gehört zu den Royals, die die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo vor Ort verfolgen. Das Mitglied der britischen Königsfamilie hat bereits vor dem Start am vergangenen Freitag den Athletinnen und Athleten ihres Landes in einem Video ihre Unterstützung zugesichert. Neben dem Clip wurde noch einmal ihre besondere Verbindung zu Olympia erklärt: "Ihre Königliche Hoheit war das erste Mitglied der Königsfamilie, das an den Olympischen Spielen teilnahm, als sie 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal auf dem Pferd Goodwill von Queen Elizabeth II. im dreitägigen Reitturnier antrat."

Seither ist die Princess Royal als Präsidentin des Britischen Olympischen Verbandes und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees eng mit den Olympischen Spielen verbunden. Wie groß ihr persönlicher Bezug zu dem Sportereignis ist, zeigt sie auch diesmal vor Ort.

Anne besuchte nicht nur mit Ehemann Timothy Laurence (70) die Eröffnungsfeier am Freitag. Am Montag überreichte die 75-Jährige, die am Samstag noch ein Rugbyspiel zwischen Italien und Schottland in Rom einschob, den Siegerinnen im Slopestyle die Medaillen. Die Kanadierin Megan Oldham (24), die Bronze gewann, verriet anschließend in einem Interview über die Begegnung: "Sie war so lieb. Sie hat mir einfach nur gratuliert und gesagt, dass das eine großartige Leistung sei, und mich dann auch nach meinen nächsten Wettkämpfen gefragt." Am Dienstag nahm Anne dann auch im Curling-Stadion in Cortina Platz und sah das Mixed-Spiel um die Bronzemedaille, die sich Italien gegen Großbritannien sicherte.

Weitere Royals im Einsatz

In Italien traf sie noch vor dem Olympia-Start auf Fürst Albert von Monaco (67), der als Bobfahrer an fünf Olympischen Winterspielen teilnahm und ebenfalls IOC-Mitglied ist. Auch Albert II. zeigte sich bisher rege bei Olympia und überreichte unter anderem Medaillen im Ski Alpin und Snowboard.

Ebenfalls als Olympia-Fans gelten die niederländischen Royals, die unter anderem das Mannschaftshaus von "Team NL" und Wettbewerbe im Eisschnelllauf besuchten. Auch das norwegische Königspaar oder Schwedens König Carl XVI. Gustaf (79) waren bereits in Italien zu sehen.