Sie vergibt Medaillen: Prinzessin Anne im Olympia-Dauereinsatz

Prinzessin Anne ist seit dem Olympia-Start Dauergast bei den verschiedensten Sportveranstaltungen in Italien. Auch Medaillen hat das Mitglied der britischen Königsfamilie schon vergeben.
König Charles' Schwester Prinzessin Anne (75) gehört zu den Royals, die die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo vor Ort verfolgen. Das Mitglied der britischen Königsfamilie hat bereits vor dem Start am vergangenen Freitag den Athletinnen und Athleten ihres Landes in einem Video ihre Unterstützung zugesichert. Neben dem Clip wurde noch einmal ihre besondere Verbindung zu Olympia erklärt: "Ihre Königliche Hoheit war das erste Mitglied der Königsfamilie, das an den Olympischen Spielen teilnahm, als sie 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal auf dem Pferd Goodwill von Queen Elizabeth II. im dreitägigen Reitturnier antrat."