Die britische Sängerin Lily Allen verarbeitet die Trennung von Ehemann David Harbour in ihrem neuen Album "West End Girl". Es entstand in einem "harten Jahr" in nur zehn Tagen, als bei ihr "alles explodiert" sei.
Lily Allen (40) lässt in ihrem neuen Album tief blicken. Die Sängerin verarbeitet in "West End Girl" das Ende ihrer Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) - und spricht nun erstmals offen über diese schwierige Phase. "Ich hatte definitiv ein hartes Jahr", gesteht Allen im Interview mit der britischen Zeitung "The Times".