Sie unterstützt die Vizepräsidentin: Kamala Harris Stieftochter: Wer ist Ella Emhoff?

Würde Kamala Harris (59) im November zur US-Präsidentin gewählt werden, wäre sie nicht nur die erste Frau an der Spitze des Landes, sondern auch die erste Person ohne leibliche Kinder seit dem 19. Jahrhundert. Aus ihrer Ehe mit Doug Emhoff (59) hat die derzeitige Vizepräsidentin aber zwei erwachsene Stiefkinder - Cole (29) und Ella Emhoff (25). Letztere ist spätestens seit Harris' Amtseinführung im Januar 2021 keine Unbekannte mehr - und setzt sich öffentlich für ihre Stiefmutter ein.

Wer ist Ella Emhoff?

Die Tochter von Douglas Emhoff und seiner ersten Ehefrau, Filmproduzentin Kerstin Emhoff (57), wuchs in Kalifornien auf. Ihre Eltern trennten sich 2008. Sechs Jahre später heiratete ihr Vater die damalige Generalstaatsanwältin von Kalifornien, Kamala Harris. Ihre Stiefkinder tauften sie liebevoll "Momala".

Nach der Highschool studierte Ella Emhoff Textildesign an der Parsons School of Design in New York City. Seitdem wohnt sie im New Yorker Stadtteil Brooklyn, genauer gesagt Bushwick, und wird deshalb scherzhaft auch "The First Daughter of Bushwick" genannt. Zum Abschluss im Mai 2021 teilte Kamala Harris ein gemeinsames Foto der beiden auf Instagram und schrieb: "Glückwunsch an unsere Tochter Ella zum Abschluss. Ich bin so stolz auf dich. Träume weiter mit Ehrgeiz und es gibt nichts, was du nicht erreichen kannst. In Liebe, Momala."

Emhoff designt und strickt bunte Kleidung und Accessoires und verkauft diese über ihren Instagram-Account. Dort hat sie mehr als 320.000 Followerinnen und Follower. Gefeiert wird sie unter anderem für ihren unkonventionellen, natürlichen Stil - Emhoff hat zahlreiche auffällige Tattoos, trägt kaum Make-up und rasiert ihre Achselhaare nicht. Seit einigen Jahren ist Emhoff mit "GQ"-Redakteur Sam Hine liiert.

Einen ersten öffentlichen Auftritt vor großem Publikum hatte Ella Emhoff bei der Democratic National Convention im August 2020, wo sie eine Rede für ihre Stiefmutter als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin hielt. Sie sei "die beste Stiefmutter der Welt", sagte sie damals.

Weitere Aufmerksamkeit erhielt Emhoff bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden (81) und Kamala Harris im Januar 2021. Die inzwischen 25-Jährige begeisterte damals in einem karierten Miu-Miu-Kostüm und John-Lennon-Brille. Wenige Tage später unterschrieb sie einen Modelvertrag mit der Agentur IMG Models. Seither modelte sie unter anderem für Prada und Balenciaga. Im Mai 2021 feierte sie ihr Debüt bei der Met Gala in New York. "Harper's Bazaar" zählte Emhoff 2022 zu seinen "Icons of the Year".

Ella Emhoff unterstützt Kamala Harris auch jetzt

Auch jetzt, wo Kamala Harris die wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen im November 2024 ist, kann sie wieder auf die Unterstützung ihrer Stieftochter hoffen.

Am Montag (22. Juli), kurz nachdem die News von Bidens Rücktritt und Harris' möglicher Kandidatur bekannt wurden, teilte Emhoff den viralen X-Post von Sängerin Charli XCX (31), in dem sie schrieb "kamala IS brat", in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Charli XCX versteht es."

Zwei Tage später teilte Emhoff ein Selfie in ihrer Story und rief ihre Followerinnen und Follower mit einem Link auf, sich zum Wählen zu registrieren. "Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und Verantwortung von sich zu weisen", schrieb sie dazu. "Es liegt an uns allen, aufzutauchen, aktiv zu werden und für unsere Zukunft zu stimmen. Wir können die Veränderung sein, die wir sehen wollen."