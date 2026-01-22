Vor vier Monaten waren Will Smith und Jada Pinkett Smith zuletzt gemeinsam gesichtet worden. Jetzt zeigten sie sich der Öffentlichkeit bei der Paris Fashion Week.

Gemeinsame Auftritte von Will Smith (57) und Ehefrau Jada Pinkett Smith (54) waren in der vergangenen Zeit rar gesät. Vor vier Monaten wurden die beiden zuletzt zusammen gesichtet. Jetzt besuchten sie die Paris Fashion Week, um ihren Sohn Jaden (27) zu unterstützen. Der junge Schauspieler und Musiker präsentierte seine erste Kollektion als Kreativdirektor für Herrenmode beim Label Christian Louboutin.

Auftritt in aufeinander abgestimmten Looks Seine Eltern erschienen zur Modenschau am Mittwoch ganz in Schwarz. Will Smith trug einen Mantel zu einem Shirt und einer Tweed-Hose. Stiefel und eine getönte Sonnenbrille machten den legeren Look komplett. Jada Pinkett Smith stylte ein rockiges Outfit aus einer Lederhose, einem langen Fellmantel und einer Bluse mit Nieten-Details. Dazu kombinierte sie Nieten-Heels, eine schwarze Sonnenbrille und mehrere Ketten sowie ein Paar Creolen.

Will Smith und Jada Pinkett Smith hatten sich zuletzt im September zusammen der Öffentlichkeit gezeigt. Den 54. Geburtstag der Schauspielerin feierten sie mit einem Restaurantbesuch in Beverly Hills. Kurz zuvor waren sie erstmals seit rund zehn Monaten wieder als Doppelpack gesichtet worden.

Die Smiths führen getrennte Leben

Die beiden sind seit 1997 verheiratet, führen jedoch seit 2016 getrennte Leben. Das hatte Jada Pinkett Smith in der "Today Show" öffentlich gemacht. In der Sendung erklärte sie aber auch, dass eine Scheidung nicht infrage komme.

Für Will Smith ist es die zweite Ehe. Von 1992 bis 1995 war er mit Sheree Zampino (58) verheiratet, mit der er Sohn Trey (33) bekam. Bei den Dreharbeiten zu "Der Prinz von Bel-Air" lernte er dann Jada Pinkett Smith kennen. Aus ihrer Ehe stammt neben Sohn Jaden auch Tochter Willow (25).