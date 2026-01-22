Vor vier Monaten waren Will Smith und Jada Pinkett Smith zuletzt gemeinsam gesichtet worden. Jetzt zeigten sie sich der Öffentlichkeit bei der Paris Fashion Week.
Gemeinsame Auftritte von Will Smith (57) und Ehefrau Jada Pinkett Smith (54) waren in der vergangenen Zeit rar gesät. Vor vier Monaten wurden die beiden zuletzt zusammen gesichtet. Jetzt besuchten sie die Paris Fashion Week, um ihren Sohn Jaden (27) zu unterstützen. Der junge Schauspieler und Musiker präsentierte seine erste Kollektion als Kreativdirektor für Herrenmode beim Label Christian Louboutin.