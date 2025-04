Sie unterstützen George Clooney: Jennifer Lopez und Emme gemeinsam bei Broadway-Premiere

Gemeinsam mit ihrem Kind Emme hat Jennifer Lopez am Donnerstagabend das Broadway-Debüt von George Clooney besucht. Das Duo strahlte in glamourösem Schwarz.

Letzte Woche Shakespeare, diese Woche Clooney: Jennifer Lopez' (55) Kind Emme Muñiz (17) ist offenbar kulturinteressiert und hat zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit mit Mama J.Lo eine Premiere am Broadway besucht. Am Donnerstagabend unterstützten die beiden gemeinsam Lopez' einstigen Co-Star George Clooney (63) bei seinem Broadway-Debüt "Good Night, and Good Luck".

Jennifer Lopez sorgte dabei in einer schwarzen schulterfreien Robe mit tiefem Ausschnitt für Glamour, bei ihrer Ankunft trug sie zudem einen pompösen cremefarbenen Umhang. Ihr Dekolleté betonte die Sängerin mit einer auffälligen Diamantkette. Emme trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine auffällige karierte Krawatte, dazu mehrere lange Silberketten und eine Brille.

Lesen Sie auch

Das Mutter-Kind-Duo schien sich bei dem Auftritt prächtig zu amüsieren, wie zahlreiche Bilder zeigen. Auf Instagram teilte Lopez mehrere Fotos und schrieb in einer Story: "Sooo viel Spaß!"

Erst Shakespeare, jetzt Clooney

Erst Ende März hatten Lopez und Emme zusammen einen Abend am Broadway genossen. Die beiden besuchten eine Neuinszenierung von Shakespeares "Othello", in dem die Schauspieler Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) auf der Bühne stehen. Vor dem Barrymore Theatre in New York City posierten Jennifer Lopez und Emme Seite an Seite für die Fotografen.

Jennifer Lopez teilt die Zwillinge Emme und Max, die 2008 zur Welt kamen, mit ihrem Ex-Ehemann Marc Anthony. Emme begleitet sie häufig und steht sogar ab und zu mit ihr auf der Bühne, etwa in der Halftime-Show beim Superbowl 2019.

George Clooneys Rückkehr ans Theater

Für George Clooney markiert "Good Night, and Good Luck" sein Debüt am Broadway und seine erste Arbeit am Theater seit 1986 in Los Angeles. Der Schauspieler war bereits 2005 im gleichnamigen Film zu sehen, den er auch selbst inszenierte und für den er für einen Oscar nominiert wurde.

Auch für das Theaterstück arbeitete Clooney am Skript mit, Regie führt allerdings David Cromer. Auf der Bühne ist Clooney in der Hauptrolle als Murrow zu sehen, im Film von 2005 verkörperte er den Produzenten Fred W. Friendly.