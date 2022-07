1 Esther Sedlaczek ist vor allem als "Sportschau"-Moderatorin bekannt. Foto: WDR/Annika Fußwinkel

Jörg Pilawa hat Anfang des Jahres seinen Abschied von der ARD verkündet und zu Sat.1 gewechselt. Nun steht fest, wer seine Nachfolgerin beim "Quizduell-Olymp" wird: "Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek wird die Show ab August moderieren.















Link kopiert

Die ARD hat eine Nachfolgerin für Jörg Pilawa (56) gefunden: "Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek (36) wird die neue ARD-Quizmasterin, wie Das Erste am Sonntag (24. Juli) bekannt gegeben hat. Sie präsentiert künftig den "Quizduell-Olymp" im Ersten, heißt es weiter. Ihre Premiere feiert sie am 26. August um 18:50 Uhr, anschließend wird sie immer freitags mit der Show das Wochenende einläuten.

Wie gewohnt stellt sich ein prominentes Rateteam den besten Quiz-Köpfen des Landes entgegen. Auch in den neuen Folgen treten Marie-Louise Finck (32), Thorsten Zirkel (44) und Eckhard Freise (77) an.

Esther Sedlaczek: "Großer Respekt" vor neuer Aufgabe

Frank Beckmann (56), ARD-Koordinator Vorabendprogramm, erklärt: "Esther Sedlaczek überzeugt ein Millionenpublikum in der 'Sportschau'. Mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrem Witz und ihrem Wissen passt sie perfekt zum 'Quizduell-Olymp'. Ich freue mich und sage: Herzlich willkommen in der ARD-Quiz-Familie." Sedlaczek bezeichnet Jörg Pilawas Fußstapfen in einem Statement als "riesig". Sie gehe "mit großem Respekt" an ihre neue Aufgabe. "Aber ich liebe Quiz - und deshalb freue ich mich ganz besonders, diese beliebte Quizshow künftig präsentieren zu dürfen", sagt sie.

Esther Sedlaczek ist bisher vor allem als Sportmoderatorin bekannt. Seit August 2021 moderiert sie die "Sportschau" im Ersten und wird bei der Fußball-WM in Katar zum Moderatorenteam der ARD gehören. Zuvor war die 36-Jährige seit 2011 für den Sender Sky im Einsatz, wo sie unter anderem von der Fußball-Bundesliga und dem DFB-Pokal berichtete.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Jörg Pilawa von NDR und ARD zum Sender Sat.1 wechselt. Pilawa hatte für die ARD vor allem Quizformate präsentiert, unter anderem "Quizduell", "Quiz ohne Grenzen" oder die "NDR Quizshow".