Sie tut es schon wieder: Taylor Swift löst Ansturm bei Album-Vorbestellung aus

Taylor Swift überrascht ihre Fans mit der Ankündigung ihres zwölften Studioalbums "The Life of a Showgirl". Die Nachfrage ist so hoch, dass Fans über eine Stunde warten müssen, um das Album auch nur vorbestellen zu können.
Taylor Swift (35) löst erneut einen riesigen Ansturm aus: Nachdem die Popsängerin am Dienstag ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" angekündigt hatte, stürmten Fans sofort den Online-Shop. Die Nachfrage war so groß, dass sich auf ihrer Webseite stundenlange Warteschlangen bildeten. Berichten zufolge mussten Fans mitunter über eine Stunde warten.