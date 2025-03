Sie tröstet Fans mit Mini-Gig: Shakira sagt Konzerte in Chile ab

Shakiras Tour durch Lateinamerika steht unter keinem guten Stern. Nach Absagen in Peru und ihrem Heimatland Kolumbien musste sie nun auch zwei Konzerte in Chile canceln.

Der nächste Rückschlag für die Fans: Shakira (48) musste schon wieder Konzerte auf dem Südamerika-Abschnitt ihrer Welttour absagen. Betroffen waren dieses Mal zwei Gigs in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile. Sie waren für Sonntag und Montag (2. und 3. März 2025) vorgesehen. Laut dem Veranstalter führten technische Probleme zur Absage - der Untergrund, auf dem die Bühne errichtet werden sollte, soll uneben gewesen sein.

Nur wenige Stunden vor ihrem Auftritt am Sonntag wandte sich die Sängerin via X an ihre Fans. "Es bricht mir das Herz, dass ich heute aus Gründen, die ich nicht beeinflussen kann, nicht für euch singen kann", schrieb die Kolumbianerin auf Spanisch.

Lesen Sie auch

In einer nicht mehr abrufbaren Story auf Instagram machte Shakira die vor Ort aktive Produktionsfirma verantwortlich. "Wenn ein Künstler in ein Land reist, hängen seine Produktion und sein Team direkt von den lokalen Produzenten ab", sagte sie.

Und: "Meine Mitarbeiter und ich waren zu jeder Zeit zuversichtlich, dass die vom lokalen Veranstalter beauftragte Produktionsfirma die von uns sorgfältig erstellten Spezifikationen genauestens einhalten würde, damit eine Show dieser Größenordnung stattfinden kann". Ersatztermine nannte Shakira zunächst nicht.

Mini-Konzert für enttäuschte Fans

Ganz unverrichteter Dinge ließ Shakira ihre Fans aber nicht ziehen. Spontan sang sie für ihre Anhänger, nur durch eine provisorische Abzäunung von ihnen getrennt. Begleitet wurde ihr Gesang von einer akustischen Gitarre und einem Perkussionisten. Auf Instagram postete Shakira ein Video der Aktion.

"Chile! Ich konnte nicht gehen, ohne für euch zu singen, mit dem Versprechen, dass ich sehr bald wiederkommen werde", schrieb sie zu dem Clip.

Schon zwei Absagen in Südamerika

Shakiras Tour durch Südamerika steht unter keinem guten Stern. Die Sängerin musste schon den für den 24. Februar geplanten Gig in ihrem Heimatland Kolumbien absagen. Das Dach der Bühne im Atanasio Girardot Stadion in Medellín war beschädigt. Aus Sicherheitsgründen zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Ein Konzert in Lima musste Shakira aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Am 16. Februar wollte sie in der peruanischen Hauptstadt auftreten, musste wegen Unterleibsschmerzen aber ins Krankenhaus.