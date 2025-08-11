Sie trauerte schon vor seinem Tod: Aniston über verstorbenen Perry: Haben alles getan, was wir konnten

Matthew Perry starb vor rund zwei Jahren. Seine "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston berichtet, dass es sich einst so angefühlt hat, als ob sie schon lange vor seinem Tod um ihn trauerte.
Wie sehr die Stars aus der beliebten Sitcom "Friends" ihren damaligen Kollegen Matthew Perry nach dessen Tod im Oktober 2023 vermissen, haben sie bereits mehrfach erklärt. Um den im Alter von 54 Jahren verstorbenen Schauspieler, der mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, habe Jennifer Aniston (56) aber schon lange vor der schrecklichen Nachricht getrauert. Zumindest habe es sich für den Hollywoodstar so angefühlt.