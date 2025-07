Slipknot-Rocker Sid Wilson (48) hat seiner Partnerin Kelly Osbourne (40) einen Heiratsantrag gemacht. Dafür wählte er einen ganz besonderen Anlass aus: die letzte Black Sabbath-Show ihres Vaters Ozzy Osbourne (76) am 5. Juli in Birmingham, mit der er sich von der großen Bühne verabschiedete.

Kelly Osbourne zeigt sich total überrascht

Die überraschende Nachricht teilte Kelly Osbourne einen Tag später mit der Welt. Zu den schlichten Worten "Oh, und das ist gestern passiert!" veröffentlichte sie auf Instagram ein Video von der Frage aller Fragen. Darin sieht man Wilson im Backstagebereich von Villa Park, wie er, umringt von zahlreichen Menschen, sagt: "Kelly, du weißt, dass ich dich mehr liebe als alles andere auf der Welt." Daraufhin warf der danebensitzende Ozzy Osbourne ein: "Du wirst meine Tochter nicht heiraten."

Sid Wilson ließ sich davon aber nicht irritieren, lachte über den Kommentar seines künftigen Schwiegervaters und sagte zu seiner Liebsten: "Nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Also, vor deiner Familie und all unseren Freunden, Kelly, willst du mich heiraten?" Dazu zog er einen Ring aus seiner Tasche.

Damit hatte diese offensichtlich überhaupt nicht gerechnet: Kelly Osbourne blickte sich geschockt um, nickte dann zustimmend und umarmte Wilson lange, während Freunde und Familie - darunter ihre Mutter Sharon Osbourne (72) und ihr Bruder Jack Osbourne (39) - sie anfeuerten.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Das Paar lernte sich 1999 kennen und freundete sich an, als Wilsons Band mit Ozzfest auf Tour war, dem von ihren Eltern gegründeten Musikfestival. Laut "People" begannen sie im Januar 2022, offiziell miteinander auszugehen. Kelly Osbourne betonte später in einem Instagram-Posting: "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich nicht glauben, wo wir gelandet sind!" Sie bezeichnete ihn als ihren "Seelenverwandten".

Sie sind Eltern eines Sohnes

Im Mai 2022 verkündeten die beiden dann bereits den nächsten großen Beziehungsschritt: Kelly Osbourne gab ihre Schwangerschaft bekannt. "Ich weiß, dass ich in den letzten Monaten sehr still war, deshalb wollte ich euch allen erzählen, warum ... Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu können, dass ich Mama werde", schrieb sie damals auf Instagram. Sie sei "überglücklich". Ihr Sohn kam Ende 2022 zur Welt. In einer Folge des Podcasts "The Osbournes" vom September 2023 schwärmte sie von ihrem Kind: "Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe es einfach, Mutter zu sein. Es bedeutet mir alles."