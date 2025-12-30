Sie tanzte schon als Kind: Kudamm 77-Star Sonja Gerhardt hat Lust auf Lets Dance

In der ZDF-Serie "Ku'damm" dreht sich alles um Familie Schöllack und ihre Berliner Tanzschule. Eine der Darstellerinnen könnte sich sogar vorstellen, Kandidatin bei "Let's Dance" zu werden: Sonja Gerhardt, die bereits als Kind als Tänzerin aufgetreten ist.

Nach den Staffeln "56", "59" und "63" heißt es jetzt "Ku'damm 77". Die vierte Staffel ist seit 27. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufbar, im TV laufen die drei 90-minütigen dann ab dem 12. Januar. Nach knapp fünf Jahren Pause und einem Zeitsprung von 14 Jahren kehrt die Schöllack-Familie von der fiktiven Berliner Tanzschule "Galant" zurück. Könnten sich die Schauspielerinnen Sonja Gerhardt (36), Maria Ehrich (32), Emilia Schüle (33) sowie Claudia Michelsen (56) nach den Dreharbeiten vielleicht sogar eine Teilnahme in der RTL-Show "Let's Dance" vorstellen?

Sonja Gerhardt: "Ich hätte schon ein bisschen Bock drauf" Darüber haben die Frauen mit Zeitschrift "Hörzu" gesprochen. In der nächsten Ausgabe, die am 2. Januar erscheint, geben sich drei der vier Stars verhalten. Sonja Gerhardt jedoch ist dem TV-Parkett gegenüber nicht abgeneigt. Kein Wunder: Sie tanzte elf Jahre lang im Kinderensemble im Friedrichstadt-Palast. "Ja, ich glaube, ich hätte schon ein bisschen Bock drauf", antwortete die 36-Jährige auf die "Let's Dance"-Frage.

Ihre Serien-Schwestern sind da ganz anderer Meinung. Maria Ehrich kann sich eine Teilnahme "auf keinen Fall" vorstellen. "Ich bin nicht unbegabt im Tanzen, aber das wäre nichts für mich. Diese wöchentlichen Choreos - ich würde ewig brauchen, um die zu lernen." Der Stress wäre ihr "viel zu groß". Und Emilia Schüle meinte: "Ich glaube, ich wäre zu beschäftigt. Drehen hat für mich einfach Priorität."

Claudia Michelsen hofft auf fünfte "Ku'damm"-Staffel

Auch Claudia Michelsen, die Serien-Mutter Caterina Schöllack verkörpert, wird man wohl nicht als "Let's Dance"-Kandidatin sehen. Sie sagte gegenüber "Hörzu": "Das hat mit Caterina wirklich gar nichts zu tun - und mit Claudia erst recht nichts. Ich bewundere alle, die das machen, aber ich selbst? Nein, nein, auf keinen Fall." Viel besser vorstellen kann sie sich hingegen eine weitere Fortsetzung des ZDF-"Ku'damm"-Hits. "Ich glaube, wir hätten alle große Lust dazu, noch 'ne Runde auf dem Parkett zu drehen."

Die erste Staffel "Ku'damm 56" lief mit sechs Folgen im Jahr 2016. Sie wurde für das ZDF ein großer Erfolg.