Sie tanzte schon als Kind: Kudamm 77-Star Sonja Gerhardt hat Lust auf Lets Dance

In der ZDF-Serie "Ku'damm" dreht sich alles um Familie Schöllack und ihre Berliner Tanzschule. Eine der Darstellerinnen könnte sich sogar vorstellen, Kandidatin bei "Let's Dance" zu werden: Sonja Gerhardt, die bereits als Kind als Tänzerin aufgetreten ist.
Nach den Staffeln "56", "59" und "63" heißt es jetzt "Ku'damm 77". Die vierte Staffel ist seit 27. Dezember in der ZDF-Mediathek abrufbar, im TV laufen die drei 90-minütigen dann ab dem 12. Januar. Nach knapp fünf Jahren Pause und einem Zeitsprung von 14 Jahren kehrt die Schöllack-Familie von der fiktiven Berliner Tanzschule "Galant" zurück. Könnten sich die Schauspielerinnen Sonja Gerhardt (36), Maria Ehrich (32), Emilia Schüle (33) sowie Claudia Michelsen (56) nach den Dreharbeiten vielleicht sogar eine Teilnahme in der RTL-Show "Let's Dance" vorstellen?