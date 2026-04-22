Sie starb kurz vor ihrem 78. Geburtstag: Winfried Glatzeder trauert um Ehefrau Marion

Winfried Glatzeder spricht offen über seinen schweren Verlust: Vor rund drei Monaten starb seine Ehefrau Marion an den Folgen der Lungenkrankheit COPD, kurz vor ihrem 78. Geburtstag.
Schwerer Verlust für Winfried Glatzeder (80): Wie der Schauspieler in einem Interview mit der Zeitschrift "SuperIllu" berichtet, ist seine Ehefrau Marion vor rund drei Monaten gestorben - wenige Tage vor ihrem 78. Geburtstag. Todesursache war die unheilbare Lungenkrankheit COPD, an der sie über längere Zeit gelitten hatte.