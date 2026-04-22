Sie starb kurz vor ihrem 78. Geburtstag: Winfried Glatzeder trauert um Ehefrau Marion

Winfried Glatzeder spricht offen über seinen schweren Verlust: Vor rund drei Monaten starb seine Ehefrau Marion an den Folgen der Lungenkrankheit COPD, kurz vor ihrem 78. Geburtstag.

Schwerer Verlust für Winfried Glatzeder (80): Wie der Schauspieler in einem Interview mit der Zeitschrift "SuperIllu" berichtet, ist seine Ehefrau Marion vor rund drei Monaten gestorben - wenige Tage vor ihrem 78. Geburtstag. Todesursache war die unheilbare Lungenkrankheit COPD, an der sie über längere Zeit gelitten hatte.

Der Verlust trifft den einstigen DEFA-Star, der vor allem durch den Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" (1973) bekannt wurde, schwer. "Ohne sie hätte ich diese Karriere gar nicht machen können", erklärt Glatzeder dem Magazin. Seine Frau habe ihm während ihres eigenen Studiums und ihrer späteren Tätigkeit als Lehrerin "den Rücken freigehalten", den Haushalt geführt und das Familienleben organisiert.

Fast sechs Jahrzehnte zusammen

Kennengelernt hatten sich die beiden 1967, drei Jahre später folgte die Hochzeit. Aus der Verbindung gingen zwei Söhne hervor. 1982 verließ die Familie die damalige DDR und siedelte nach West-Berlin über. Marion sei "ein unglaublich respektvoller und liebenswürdiger Mensch" gewesen, sagt Glatzeder im Interview. Mit ihrem Tod sei "ein großer Teil" seines Lebens "weggebrochen".

Trost finde er in der Anteilnahme seiner Söhne. "Meine Söhne kümmern sich rührend um mich, aber ich muss da alleine durch", so der Schauspieler.