Sie starb 2013: Max Mutzke spricht über die Alkoholkrankheit seiner Mutter

1 Max Mutzke hat am 9. Oktober seine Autobiografie veröffentlicht. Foto: imago/Revierfoto

In seiner Autobiografie gibt Max Mutzke Einblicke in die Alkoholkrankheit seiner verstorbenen Mutter. Der Sänger begleitete sie bis zu ihrem Tod.











Link kopiert



Sänger Max Mutzke (43) gibt in seiner Autobiografie "So viel mehr" Einblicke in seine Kindheit und Jugend. In dem Buch, das am 9. Oktober veröffentlicht wurde, spricht der ehemalige ESC-Teilnehmer auch so offen wie nie über die Alkoholkrankheit seiner verstorbenen Mutter Inge. "Meine Mutter war schwer krank. Sie verfiel dem Alkohol und konnte sich nie davon befreien", zitiert die "Bild"-Zeitung aus dem Buch.