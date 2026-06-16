Im Zuhause von Mehmet Scholl ist es nachts zu einem Einbruch gekommen. Ein Mann soll dabei versucht haben, sich auf die Tochter des Ex-Fußballprofis zu legen. Sie spricht über das erschreckende Erlebnis.

Bei Mehmet Scholl (55) hat sich ein Einbruch ereignet. Ein Mann soll dabei versucht haben, sich auf die Tochter des Ex-Bayern-Profis zu legen. Doch die Tochter des ehemaligen Fußballspielers hat sich gewehrt und der Einbrecher wurde festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Mit der "Bild"-Zeitung spricht sie über den Vorfall.

Tatverdächtiger soll gegessen und geduscht haben Laut des Berichts soll ein Mann über eine offenstehende Terrassentür das Haus betreten haben. Es handle sich um einen 48-jährigen Tatverdächtigen, der dort sowohl gegessen als auch geduscht haben soll. Danach soll der Mann das Schlafzimmer von Scholls Tochter betreten haben, in dem diese neben ihrem Freund geschlafen habe.

"Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt", sagt sie der Tageszeitung. Daraufhin hätten sie den Mann festgehalten, bis die Polizei eintraf. Mehmet Scholl soll ebenso zur Hilfe geeilt sein. Der demnach festgenommene Mann sei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden sein.

Polizei bestätigt Einsatz in Solln

Das Polizeipräsidium München bestätigt in einer Pressemitteilung vom 16. Juni, dass sich ein 48-jähriger Deutscher am Montag gegen 02:00 Uhr morgens gewaltfrei Zugang zu einem Einfamilienhaus im Stadtteil Solln verschafft hat. Der tatverdächtige Mann hielt sich in dem Haus einige Zeit unbemerkt auf, bevor er sich "mit unbekleidetem Unterkörper in ein Bett legte". In diesem befanden sich eine 20-Jährige und deren 24-jähriger Lebensgefährte.

Die beiden seien aufgewacht und es sei zu einer "Rangelei" zwischen dem 48-Jährigen und dem 24-jährigen Mann gekommen, durch die der 55-jährige Hauseigentümer aufwachte. Der Einbrecher habe bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden können, wurde vorläufig festgenommen und unter anderem "wegen der sexuellen Nötigung und dem Hausfriedensbruch angezeigt". Da der Mann "psychische Auffälligkeiten" aufwies, wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Scholls Name fällt in der Mitteilung nicht.