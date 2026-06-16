Im Zuhause von Mehmet Scholl ist es nachts zu einem Einbruch gekommen. Ein Mann soll dabei versucht haben, sich auf die Tochter des Ex-Fußballprofis zu legen. Sie spricht über das erschreckende Erlebnis.
Bei Mehmet Scholl (55) hat sich ein Einbruch ereignet. Ein Mann soll dabei versucht haben, sich auf die Tochter des Ex-Bayern-Profis zu legen. Doch die Tochter des ehemaligen Fußballspielers hat sich gewehrt und der Einbrecher wurde festgehalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Mit der "Bild"-Zeitung spricht sie über den Vorfall.