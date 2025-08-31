Moderatorin Monica Lierhaus spricht offen über ihre lebensverändernde Operation im Jahr 2009. Der Professor, der sie operierte, tue ihr bis heute leid - es war sein letzter Eingriff vor dem Ruhestand.
Es war der 8. Januar 2009, als Monica Lierhaus' Leben eine dramatische Wendung nahm. In einer Hamburger Klinik sollte ein lebensgefährliches Hirn-Aneurysma entfernt werden - doch die Operation ging schief. "Es hat niemand etwas falsch gemacht bei meiner Operation. Es war einfach Pech", erklärt die Fernsehmoderatorin im "Bild"-Podcast. Besonders bewegt die 55-Jährige das Schicksal des operierenden Professors: "Der Arzt tut mir bis heute leid. Es war seine allerletzte Operation vor dem Ruhestand, und dann geht alles schief. Der arme Mann."