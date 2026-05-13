Es ist ihre erste Auslandsreise seit Jahren: Prinzessin Kate ist in Italien gelandet. Dort spricht sie über eine Herzensangelegenheit.

Prinzessin Kate (44) ist in Italien gelandet. Es ist ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebsbehandlung. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) ist in das südeuropäische Land gereist, um sich einer Sache zu widmen, die ihr sehr am Herzen liegt. Bei dem zweitägigen Besuch soll es um das Thema frühkindliche Entwicklung gehen. Deshalb besucht sie die Stadt Reggio Emilia, die für ihre Bildungsphilosophie bekannt ist.

Die 44-Jährige strahlte am Mittwoch, als sie auf der Piazza Camillo Prampolini in Reggio Emilia ankam und von einer großen Menschenmenge begrüßt wurde. Prinzessin Kate präsentierte dabei einen hellblauen Hosenanzug, der laut "Hello!"-Magazin von Edeline Lee stammt. Dazu kombinierte sie eine weiße Bluse und eine ebenfalls blaue Handtasche. Ihre Haare trug sie offen und zu großen Wellen frisiert.

Herzensangelegenheit für Kate

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Bürgermeister ging es für Kate in das Rathaus der Stadt, wo die Prinzessin laut Medienberichten die Gelegenheit haben wird, mit Expertinnen über frühkindliche Entwicklung zu sprechen.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account heißt es dazu, Kate freue sich auf eine besondere Reise nach Reggio Emilia in Italien, um "ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen", wie man Kinder fördern - "und dabei ein gesundes Gleichgewicht zwischen Geist, Körper und Seele unterstützen" könne.

Weiter heißt es zum Anlass der Reise: "Unsere frühesten Beziehungen und Umgebungen prägen die sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die zum roten Faden für lebenslanges Wohlbefinden werden. Und hier hat sich der Reggio-Emilia-Ansatz zu einem weltweit führenden Lernansatz entwickelt, der Kinder dazu ermutigt, Verbundenheit zu 'leben'."

Seit 2022 war Kate nicht mehr auf offizieller Mission im Ausland

Es handelt sich um Kates erste offizielle Auslandsreise seit dreieinhalb Jahren - seit Dezember 2022 hat sie keinen Auslandsbesuch mehr absolviert. Damals hatte sie ihren Ehemann Prinz William zur Verleihungszeremonie seines Earthshot Prize begleitet. 2024 war bei ihr Krebs diagnostiziert worden.