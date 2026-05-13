Es ist ihre erste Auslandsreise seit Jahren: Prinzessin Kate ist in Italien gelandet. Dort spricht sie über eine Herzensangelegenheit.
Prinzessin Kate (44) ist in Italien gelandet. Es ist ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebsbehandlung. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) ist in das südeuropäische Land gereist, um sich einer Sache zu widmen, die ihr sehr am Herzen liegt. Bei dem zweitägigen Besuch soll es um das Thema frühkindliche Entwicklung gehen. Deshalb besucht sie die Stadt Reggio Emilia, die für ihre Bildungsphilosophie bekannt ist.