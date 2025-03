Sie spricht aus Erfahrung: Yvonne Catterfeld: Patchwork kann eine Bereicherung sein

Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld lebt in einer Patchwork-Familie. Wie diese Situation eine "Bereicherung" sein kann, erzählt sie in einem neuen Interview.

Vergangenes Jahr ist Yvonne Catterfeld (45) mit ihrem Sohn Charlie (10) und ihrem Lebensgefährten von Berlin nach Bayern gezogen. Im Interview mit dem Magazin "Gala" berichtet die Sängerin und Schauspielerin, wie glücklich sie in ihrem neuen Zuhause in einem Vorort von München ist. Einige Bilder und Clips davon waren schon in ihrem Jahresrückblick auf Instagram zu sehen.

Yvonne Catterfeld: "Patchwork kann eine Bereicherung sein"

Die Vorstellung von einem Umzug quer durchs Land sei zuerst beängstigend gewesen, gibt Catterfeld zu. Aber sie habe sich ihren Ängsten gestellt - "und das war es wirklich wert". Nach aufwändigen und herausfordernden Renovierungen hat sich die Patchwork-Familie bestens eingelebt. "Ich liebe es dort", schwärmt die gebürtige Erfurterin, die 24 Jahre lang in Berlin lebte. Konkret angetan haben es ihr die "Natur, unendliche Sport- und Freizeitmöglichkeiten, kurze Wege in die Berge oder nach Italien. Österreich". Kein Wunder, dass dieser "große Schritt" auch ihr neues Album "Move" (Dt. "Bewegung") inspiriert hat.

Apropos Patchwork, das scheint in ihrem Fall hervorragend zu funktionieren. Nach der Trennung von ihrem Partner, Schauspieler Oliver Wnuk (49), mit dem sie Sohn Charlie teilt, hätten sie "einen guten Weg gefunden, als Eltern weiterhin befreundet zu bleiben", sagt Catterfeld. Mehr noch, "Patchwork kann eine Bereicherung sein, wenn alle den Blick auf das Kind richten", erklärt sie weiter und spricht damit aus Erfahrung. Denn: "Das haben wir auch schon mit Olivers Tochter damals so gelebt und gut gemacht", fügt sie hinzu.

Oliver Wnuk lebt ebenfalls in Bayern

Was die Situation sicher ebenfalls erleichtert: Auch der in Konstanz am Bodensee geborene Wnuk lebt nach vielen Jahren in Berlin seit vergangenem Sommer am Starnberger See in Bayern. "Für mich hat Berlin nach 18 Jahren ein bisschen seinen Reiz verloren. Die Stadt hat mich immer mehr angestrengt und ich glaube, dass Bayern, dass das Ländliche, mir gerade mehr taugt", erzählte Wnuk im Herbst 2024 im "tz"-Interview.

"Ich genieße das einfach sehr, wenn ich zum Einkaufen fahre und an Kuhherden oder Rehen vorbeikomme, nicht wie früher an gesichtstättowierten Friedrichshainern. Das ist eine hundertprozentige Wende im Lebensumfeld und das finde ich, ohne das eine gegen das andere aufwerten zu wollen, gerade besser", erklärte er weiter.

Anders als Yvonne Catterfeld hat Oliver Wnuk offiziell keine neue Partnerin an seiner Seite. Mit ihrem neuen Partner versteht sich der gemeinsame Sohn aber offenbar wunderbar. "Er mochte ihn von Anfang an. Die zwei sind sehr eng", freut sie sich im Magazin-Interview über ihr Patchwork-Glück. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, verrät sie nicht. Nur so viel: Er macht keine Musik und er hat "einen guten britischen Humor".