Am 5. November erscheint ein neues Buch, in dem die verstorbene Laura Dahlmeier noch einmal zu Wort kommt. Sie spricht darin nicht nur über Biathlon, sondern auch über das Bergsteigen.
Beim Bergsteigen ist Laura Dahlmeier (1993-2025) im Juli im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Die ehemalige Biathletin wurde am Kopf von einem Gesteinsbrocken getroffen. Am 5. November erscheint bei Edel Sports nun das neue Buch "Bock auf Biathlon", in dem Größen der Disziplin über den Sport sprechen. Auch Dahlmeier kommt darin noch zu Wort. Vorab hat "t-online" Einblicke erhalten und berichtet, dass der Journalist und Autor Taufig Khalil für das Buch eines der letzten Interviews mit der Verstorbenen geführt hat.