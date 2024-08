Josh Hartnett (46) hat am Set eines sprichwörtlichen Horrorfilms in der Britin Tamsin Egerton (35) seine große Liebe gefunden. Das Schauspieler-Paar hätte sich beim Dreh eines schlechten Films auf "die vorstellbarste Hollywood-Art" kennengelernt. Das verriet Hartnett im Gespräch mit dem "Interview"-Magazin.

"In dem schlechtesten Film, den wir beide je gemacht haben"

"Wir haben Ehemann und Ehefrau in dem schlechtesten Film gespielt, den wir beide je gemacht haben", illustrierte Hartnett ihr erstes Aufeinandertreffen. "Nichts gegen den Regisseur, er bleibt ungenannt", ergänzte der "Pearl Harbor"-Star. Der Film habe es jedoch nie auf die Kinoleinwände geschafft.

Auf ihr Kennenlernen und ihre Anziehung hin verließen beide ihre Partnerschaften. "Wir haben hier in London gedreht und hatten beide feste Partner, und wir haben beide gemerkt, dass das nicht funktionieren würde, weil wir uns wirklich mochten", erklärte Hartnett. Dem "Oppenheimer"-Darsteller zufolge fingen sie nach dem Abschluss des Drehs an, sich zu daten.

Fernbeziehung zu Beginn

Da er zu dieser Zeit in New York und Egerton in London lebte, hätten sie in Urlauben Zeit miteinander verbracht. "Dann kam sie in die USA und wir machten einen langen Roadtrip, bei dem sie meine Eltern kennenlernte, und so ging es weiter", führte Hartnett ihre Liebesgeschichte aus. "Wir lebten die meiste Zeit zwischen zwei Häusern - und dann wurde sie schwanger und wir heirateten", resümierte er.

Hartnett und Egerton gaben sich im November 2021 das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar bereits drei Kinder, die 2015, 2017 und 2019 zur Welt kamen. Dieses Jahr verriet der "Trap"-Star der Seite "Gold Derby" bei den Screen Actors Guild Awards, dass er vierfacher Vater sei. Das Geschlecht ist nur von seinem ersten Kind bekannt: Sein ältester Nachwuchs ist ein Mädchen.