Sie spielt selbst eine Agentin: Erklärte Feministin Helen Mirren: James Bond muss ein Mann sein

Wird der nächste James Bond eine Frau? Die erklärte Feministin Helen Mirren hat zu dieser Frage eine klare Meinung. In ihrem neuen Film "The Thursday Murder Club" verkörpert die Britin selbst eine ehemalige Agentin - an der Seite von Ex-007 Pierce Brosnan.
Soll der nächste Darsteller des James Bond wieder ein (weißer) Mann sein? Oder wäre mal eine Frau als 007 angebracht? Diese Debatte köchelt seit Daniel Craigs Abschied (57) als Doppelnull-Agent immer wieder auf. Mit Helen Mirren (80) hat sich nun eine bekennende Frauenrechtlerin zu Wort gemeldet. "Ich bin eine überzeugte Feministin, aber James Bond muss ein Mann sein", sagte sie dem "Saga Magazine".