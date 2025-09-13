Sie spielt Rose Larkin: The Night Agent: Fanliebling Luciane Buchanan fehlt in Staffel drei

Böse Überraschung für Netflix-Fans: Luciane Buchanan wird nicht in Staffel drei von "The Night Agent" zurückkehren. Die neuseeländische Schauspielerin spielte zwei Staffeln lang die beliebte Rose Larkin an der Seite von Gabriel Basso.
Netflix-Fans müssen sich von einem beliebten Charakter verabschieden: Luciane Buchanan (32) wird nicht in Staffel drei der Erfolgsserie "The Night Agent" zurückkehren. Die neuseeländische Schauspielerin verkörperte in den ersten beiden Staffeln Rose Larkin, eine Cybersecurity-Expertin, die gemeinsam mit FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 30) gefährliche Regierungsverschwörungen aufdeckt.