Sie spielt Rose Larkin: The Night Agent: Fanliebling Luciane Buchanan fehlt in Staffel drei

Böse Überraschung für Netflix-Fans: Luciane Buchanan wird nicht in Staffel drei von "The Night Agent" zurückkehren. Die neuseeländische Schauspielerin spielte zwei Staffeln lang die beliebte Rose Larkin an der Seite von Gabriel Basso.

Netflix-Fans müssen sich von einem beliebten Charakter verabschieden: Luciane Buchanan (32) wird nicht in Staffel drei der Erfolgsserie "The Night Agent" zurückkehren. Die neuseeländische Schauspielerin verkörperte in den ersten beiden Staffeln Rose Larkin, eine Cybersecurity-Expertin, die gemeinsam mit FBI-Agent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 30) gefährliche Regierungsverschwörungen aufdeckt.

Showrunner erklärt schwere Entscheidung "Ich werde nicht in Staffel drei von 'The Night Agent' zurückkehren", bestätigte Buchanan gegenüber dem US-Branchenblatt "Deadline". Die 32-Jährige zeigte sich dankbar für die Erfahrung: "Diese Serie war so großartig für meine Karriere - als Hauptdarstellerin in einer US-Show aus dem kleinen Neuseeland zu kommen, war wie ein Wirbelwind."

Showrunner Shawn Ryan und Produzentin Marney Hochman überbrachten Buchanan persönlich die Entscheidung. "Sie riefen mich kurz nach Staffel zwei an und sagten, sie hätten versucht, einen Weg zu finden, mich reinzubringen, aber wollten meiner Figur gerecht werden und sie nicht zu einer Nebenrolle machen", erklärte die Schauspielerin.

Tür für Rückkehr bleibt offen

Ryan würdigte Buchanans Beitrag zur Serie: "Luciane war ein geliebtes Mitglied unserer 'Night Agent'-Familie in den ersten beiden Staffeln." Der Showrunner erklärte, dass die Serie stets als Geschichte mit wechselnder Besetzung konzipiert war. "Die Geschichte, die wir für Staffel drei entwickelt haben, hatte leider keinen zufriedenstellenden Platz für Rose."

Trotz des Abschieds ließ Ryan die Tür für eine mögliche Rückkehr offen: "Ich vergöttere Luciane als Person und als Darstellerin und glaube nicht, dass wir damit fertig sind, die Geschichte von Peter und Rose zu erzählen." Auch Buchanan bestätigte, dass eine zukünftige Rückkehr möglich sei: "Wenn es eine Gelegenheit gibt, die zur Story passt, werden sie das sicher erkunden."