Sie spielt nochmal Oberschwester Ingrid: Jutta Kammann kehrt nochmal zu In aller Freundschaft zurück

Jutta Kammann zählt als Oberschwester Ingrid zu den Urgesteinen der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Nun kehrt die Schauspielerin ein weiteres Mal in ihre Rolle zurück.

Langjährige Fans der ARD-Serie "In aller Freundschaft" dürfen sich bald auf die Rückkehr eines bekannten Gesichts freuen. Über zehn Jahre nach ihrem Ausstieg kehrt Schauspielerin Jutta Kammann (80) bald nochmal als Oberschwester Ingrid in die Sachsenklinik zurück, dieses Mal allerdings als Patientin. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge haben die Dreharbeiten für die Episode, in der Kammanns Gastauftritt erfolgt, bereits stattgefunden.

"Es hat mir Spaß gemacht"

"Es hat mir Spaß gemacht und ich spürte ein Glücksgefühl, wieder mit den Kollegen zusammenzuarbeiten", so Kammann gegenüber "Bild". Sie war 2014 aus "In aller Freundschaft" ausgestiegen, hatte seitdem aber immer wieder kleine Gastauftritte in der Krankenhaus-Serie. Zuletzt war sie 2021 für eine Folge zurückgekehrt.

Nachdem sie die Anfrage bekommen habe, habe sie sehr gerne zugesagt, berichtet die Schauspielerin, die im März ihren 81. Geburtstag feiert. "Bei einer Episodenrolle ist es meistens so, dass man sie noch kurzfristig umbesetzen kann. Wird aber etwas für die ehemalige Oberschwester Ingrid geschrieben, muss die Produktion sicher sein, dass ich es auch spiele. So haben sie schon, bevor es das Drehbuch gab, gefragt, ob ich Lust und Zeit habe." Dieses Mal sei es ihr allerdings schwerer als früher gefallen, ihren Text zu lernen: "Der Körper verlangt schon seinen Tribut. Ich habe diesmal für die Rolle richtig pauken müssen." Trotzdem sei am Set alles gut gelaufen und der Dreh sei auch schneller abgeschlossen gewesen, als geplant.

So lange war Jutta Kammann bei "In aller Freundschaft"

In 665 Folgen spielte Jutta Kammann sich ab 1998 als resolute, aber herzliche Oberschwester Ingrid Rischke in die Zuschauerherzen der "In aller Freundschaft"-Fans. Zudem war sie die Lebensgefährtin von Professor Gernot Simoni, der von Dieter Bellmann (1940 - 2017) verkörpert wurde.