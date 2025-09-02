Teil zwei der neuen "Wednesday"-Staffel steht in den Startlöchern und damit bekommen die Fans auch Lady Gaga in der Serie zu sehen. Netflix hat erste Details zu ihrem Auftritt verraten.
Dass Superstar Lady Gaga (39) in der zweiten Staffel von "Wednesday" dabei ist, hat im Vorfeld bereits für große Aufregung gesorgt. Doch die Fans wurden zunächst enttäuscht: In Teil eins der aktuellen Staffel, der Anfang August erschien, war der Musikstar nicht zu sehen. Nun aber ist es so weit. Netflix hat erste Details zur Rolle von Lady Gaga bekannt gegeben.