Teil zwei der neuen "Wednesday"-Staffel steht in den Startlöchern und damit bekommen die Fans auch Lady Gaga in der Serie zu sehen. Netflix hat erste Details zu ihrem Auftritt verraten.

Dass Superstar Lady Gaga (39) in der zweiten Staffel von "Wednesday" dabei ist, hat im Vorfeld bereits für große Aufregung gesorgt. Doch die Fans wurden zunächst enttäuscht: In Teil eins der aktuellen Staffel, der Anfang August erschien, war der Musikstar nicht zu sehen. Nun aber ist es so weit. Netflix hat erste Details zur Rolle von Lady Gaga bekannt gegeben.

In Teil zwei der zweiten Staffel von "Wednesday" wird Lady Gaga demnach die Rolle der Rosaline Rotwood spielen, einer mysteriösen Lehrerin an der Nevermore Academy. Netflix hat unter anderem über die sozialen Medien das erste Bild der 39-Jährigen in ihrer Serienrolle veröffentlicht. Die Sängerin und Schauspielerin ist darauf mit blasser Haut, blonden Haaren und einem ernsten Gesichtsausdruck zu sehen. Auf ihrer Schulter sitzt das eiskalte Händchen, Wednesday Addams' enger Begleiter.

"Wednesday"-Party mit Lady Gaga

Die neuen Folgen werden ab dem 3. September verfügbar sein. Im Vorfeld hat Netflix das bereits zusammen mit Fans der Serie gefeiert. Auf einer Veranstaltung in New York City zeigte sich Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) alias Wednesday Addams zusammen mit ihren Schauspielkolleginnen Emma Myers (Enid Sinclair) und Joy Sunday (Bianca Barclay). Einen Überraschungsauftritt gab es dabei auch von Lady Gaga. Sie kündigte ihren neuen Song "The Dead Dance" an, der in der zweiten Staffel von "Wednesday" zu hören sein wird.

Für Ortega, die auch Produzentin der Serie ist, war Lady Gagas Verwandlung in Rotwood Netflix zufolge so nahtlos, "dass es sich anfühlte, als wäre sie schon immer dazu bestimmt gewesen, durch die Hallen von Nevermore zu schreiten": "Wenn Sie Wednesday mögen, wenn Sie Lady Gaga mögen, sollten Sie sich sehr darauf freuen, sie in Teil zwei zu sehen - es funktioniert wirklich. Sie ist unglaublich", sagte sie dem Streamingdienst zufolge bei der Veranstaltung.

Regisseur und Produzent Tim Burton (67) fügte laut Netflixs "Tudum" über Lady Gaga hinzu: "Ich bin schon seit langem ein Fan ihrer Arbeit. Sie macht großartige Musik und ist eine großartige Schauspielerin, daher war es für mich eine leichte Entscheidung. Sie sei "eine echte Künstlerin, und ich bin dankbar für ihren Beitrag zur Serie".