Mit "Avatar: Fire & Ash" geht die "Avatar"-Reihe in die dritte Runde - und bekommt dabei eine neue Gegenspielerin. Oona Chaplin schlüpft in die Rolle der Antagonistin Varang. Eine Figur, zu der sich die Schauspielerin von Anfang an stark hingezogen fühlte, wie sie im Interview verrät.
Am 17. Dezember startet der neue Teil der "Avatar"-Reihe in den Kinos. In "Avatar: Fire & Ash" müssen sich Jake Sully (Sam Worthington, 49) und Neytiri (Zoë Saldaña, 47) erneut ihrem alten Widersacher Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang, 73) stellen, der noch immer eine Rechnung mit ihnen offen hat. Gleichzeitig bringt der dritte Film der Sci-Fi-Saga eine neue Antagonistin ins Spiel: Varang, die Anführerin der Feuer-Na'vi. Sie steht den anderen Clans feindlich gegenüber und verfolgt kompromisslos das Ziel, das Überleben ihres eigenen Volkes zu sichern - auch wenn sie dafür unkonventionelle Wege einschlägt.