Sie soll Scheidung eingereicht haben: Hugh Jackman und Sutton Foster unzertrennlich?

1 Hugh Jackman und Sutton Foster auf dem roten Teppich im Mai 2022. Foto: imago images/Avalon.red /Robin Platzer

Sutton Foster soll die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht haben. Das befeuert Gerüchte, laut derer die US-Schauspielerin angeblich mit Hugh Jackman zusammen sein soll.











Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, geht es nach Insidern, ist eine angebliche Beziehung von Hollywoodstar Hugh Jackman (56) und Broadway-Darstellerin Sutton Foster (49) jedoch ein offenes Geheimnis in der Branche. Wie die "Page Six" der "New York Post" kürzlich berichtet hat, soll die Schauspielerin die Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin (53) eingereicht haben, mit dem sie seit rund zehn Jahren verheiratet ist.