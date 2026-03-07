Sie soll Marke eigenständig weiterführen: Netflix beendet As Ever-Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan

Netflix zieht sich als Partner aus Herzogin Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" zurück. Sie soll die Marke künftig eigenständig weiterführen - ein weiterer Dämpfer.
Netflix zieht sich als Kooperationspartner aus Herzogin Meghans (44) Lifestyle-Marke "As Ever" zurück. Das bestätigte der Streamingdienst in einem Statement gegenüber dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Darin heißt es: "Meghans Leidenschaft, alltägliche Momente auf schöne und zugleich unkomplizierte Weise zu veredeln, hat zur Entstehung der Marke 'As Ever' inspiriert, und wir freuen uns, einen Teil dazu beigetragen zu haben, diese Vision zum Leben zu erwecken."