Sie soll eine Geheimwaffe haben: Prinzessin und Pädagogin? Kates Trick gegen Williams Wutanfälle

Wie beruhigt man am besten das Gemüt eines aufgebrachten Royals? Prinzessin Kate soll eine "Geheimwaffe" dafür haben, die bei alten und jungen Prinzen gleichermaßen wirkt.











Selbst den romantischsten Fans der britischen Königsfamilie dürfte bewusst sein, dass auch bei den Royals hin und wieder der Haussegen schief hängt. Beim zukünftigen Königspaar Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) ist das nicht anders als bei Millionen Haushalten - auch blaues Blut kann überkochen. Vor allem William sei so temperamentvoll, dass er zuweilen in einen Wutausbruch verfalle, berichtet der britische "Mirror" und will sogleich in Erfahrung gebracht haben, welche "Geheimwaffe" die 42-Jährige anwendet, um ihren Ehemann emotional zu beruhigen. So werde in solchen Fällen aus Prinzessin Kate kurzerhand Pädagogin Kate.