Sie sind unglaublich!: Elijah Wood liest 24 Jahre später endlich Herr der Ringe-Bücher

Fast ein Vierteljahrhundert nach den Dreharbeiten zu "Der Herr der Ringe" macht Hauptdarsteller Elijah Wood ein überraschendes Geständnis. Bei einem TV-Auftritt gibt er zu, die Tolkien-Bücher nie gelesen zu haben. Jetzt holt er das nach - und zeigt sich begeistert.
Rund 24 Jahre, nachdem der erste "Der Herr der Ringe"-Film 2001 erschien, liest Hauptdarsteller Elijah Wood (45) endlich die legendäre Romantrilogie. In der "Late Show with Stephen Colbert" machte der Frodo-Darsteller bei Moderator Stephen Colbert (61) das Geständnis, dass er die Buchklassiker von J.R.R. Tolkien bisher nie gelesen hatte.