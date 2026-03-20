Sie sind unglaublich!: Elijah Wood liest 24 Jahre später endlich Herr der Ringe-Bücher

Fast ein Vierteljahrhundert nach den Dreharbeiten zu "Der Herr der Ringe" macht Hauptdarsteller Elijah Wood ein überraschendes Geständnis. Bei einem TV-Auftritt gibt er zu, die Tolkien-Bücher nie gelesen zu haben. Jetzt holt er das nach - und zeigt sich begeistert.

Rund 24 Jahre, nachdem der erste "Der Herr der Ringe"-Film 2001 erschien, liest Hauptdarsteller Elijah Wood (45) endlich die legendäre Romantrilogie. In der "Late Show with Stephen Colbert" machte der Frodo-Darsteller bei Moderator Stephen Colbert (61) das Geständnis, dass er die Buchklassiker von J.R.R. Tolkien bisher nie gelesen hatte.

Stephen Colbert sagte in seiner Show zu seinem Gast Elijah Wood: "Ich habe da noch ein anderes Gerücht, das ich mit dir besprechen muss". Der bekennende "Herr der Ringe"-Fan fuhr fort: "Ich will dich hier nicht in Verlegenheit bringen, okay? Aber stimmt es, dass du 'Herr der Ringe' noch nicht zu Ende gelesen hast?"

Peinliches Geständnis

Wood brach daraufhin in schallendes Gelächter aus und sank in seinem Stuhl zusammen, um sein Gesicht zu verbergen. Als er sich wieder aufrichtete, gestand der 45-Jährige, dass es ihm angesichts Colberts Fan-Status peinlich sei, die Frage zu beantworten. "Dass es von dir kommt, ist mir fast am peinlichsten, Stephen", sagte Wood. "Denn ich kenne niemanden, der Tolkien mehr liebt als du. Du hast seine Bücher vielleicht öfter gelesen als jeder andere."

Elijah Wood über Tolkiens Romane: "Sie sind unglaublich"

Wood machte die Sache für sich noch schlimmer, indem er darauf hinwies, dass die Dreharbeiten zu den Filmen tatsächlich bereits im Oktober 1999 begonnen hätten, was bedeutet, dass er sogar seitdem über 26 Jahre Zeit hatte, die Bücher zu beenden, und es immer noch nicht getan hatte.

Dann fügte er an: "Ich kann zumindest Folgendes sagen: Es gibt Neuigkeiten. Ich habe damit begonnen." Tolkiens Meisterwerk sei "unglaublich". Colbert fügte hinzu: "Hören Sie, ich will Ihnen nicht verraten, wie es ausgeht, aber ich gebe Ihnen einen Hinweis: Sie wissen, wie es ausgeht." Worauf Wood scherzhaft erwiderte: "Ja, das tue ich."