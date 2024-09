Sie sind The Perfect Couple: Nicole Kidman: Strahlender Auftritt mit Serien-Ehemann Liev Schreiber

In "The Perfect Couple" spielen Nicole Kidman und Liev Schreiber ein Ehepaar. Auf der Premiere der Netflix-Serie bewiesen sie jetzt, dass sie auch auf dem roten Teppich das perfekte Duo abgeben.

Nicole Kidman (57) und Liev Schreiber (56) sind auf dem Bildschirm und dem roten Teppich ein eingespieltes Team. In der Netflix-Serie "The Perfect Couple" (deutscher Titel: "Ein neuer Sommer") spielen die beiden ein scheinbar ideales Ehepaar. Diese Stimmung brachten sie nun auch bei der Premiere der sechsteiligen Serie mit. Dort zeigten sich die beiden Schauspieler einträchtig und vertraut.

Arm in Arm posierten sie für die anwesenden Fotografen und strahlten sich immer wieder an. Kidman entschied sich für das Event in London für ein elegantes schwarzes One-Shoulder-Kleid. Ihr Spielpartner trug einen grauen Anzug zu einem weißen Hemd.

Hoffnungen auf ein neues Hollywood-Traumpaar muss man sich trotz dieser Bilder aber nicht machen. Nicole Kidman ist seit 2006 mit Keith Urban (56) verheiratet. Liev Schreiber war mit ihrer besten Freundin Naomi Watts (55) zusammen, seit 2017 ist Taylor Neisen (31) die Frau an seiner Seite.

Hochkarätiger Cast bei "The Perfect Couple"

Die sechsteilige Murder-Mystery-Serie "The Perfect Couple" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Elin Hilderbrand (55) aus dem Jahr 2018. Nicole Kidman verkörpert darin die Rolle der bekannten Schriftstellerin Greer Garrison Winbury, Liev Schreiber spielt ihren Ehemann Tag Winbury. Die beiden planen die äußerst kostspielige Hochzeit ihres Sohnes - als jedoch eine Leiche am Strand gefunden wird, verwandeln sich die Hochzeitsgäste schnell alle in Verdächtige.

Zum Cast der Miniserie gehören neben Kidman und Schreiber weitere hochkarätige Namen: Unter anderem spielen Dakota Fanning, Meghann Fahy, Eve Hewson, Ishaan Khatter, Billy Howle und Jack Reynor mit. "The Perfect Couple" beziehungsweise "Ein neuer Sommer" startet am 5. September auf Netflix.