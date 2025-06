1 Gigi Hadid und Bradley Cooper in Paris im Juni 2025. Foto: Action Press/Backgrid

Gigi Hadid und Bradley Cooper zeigen sich verliebt in Paris: In der Stadt der Liebe genossen das Model und der Schauspieler einen romantischen Abend.











Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) haben einen romantischen Abend in Paris genossen. Am vergangenen Samstag zeigten sich das Model und der Schauspieler glücklicher denn je in der französischen Hauptstadt. Aktuelle Fotos zeigen das Paar nach einem Restaurantbesuch.