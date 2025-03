Sie sind in einer schwierigen Phase: Sydney Sweeney: Hat sie die Hochzeit mit ihrem Verlobten abgesagt?

Sydney Sweeney (27) soll die Hochzeit mit ihrem Verlobten Jonathan Davino (41) abgesagt haben. Das Paar, das seit 2022 verlobt ist, wollte angeblich im Mai heiraten. Doch wie ein vermeintlicher Insider jetzt im Interview mit der "Daily Mail" berichtet, haben die Schauspielerin und der Filmproduzent ihre Eheschließung verschoben. Das Paar mache derzeit "eine schwierige Phase" durch und wolle seine Beziehung nun "neu bewerten" - auch, ob es überhaupt zusammenbleibt.

Sind Sweeneys Projekte Schuld an den Beziehungsproblemen?

Eine weitere angebliche Quelle scheint die Aussagen des Insiders gegenüber dem Klatschblatt "Us Weekly" zu bestätigen. Demnach seien alle Hochzeitspläne "zum Stillstand" gekommen, die "Euphoria"-Darstellerin habe den Stress nicht mehr ertragen können. "Viele ihrer Probleme rühren daher, dass Sydney beruflich extrem eingespannt ist. Sie hat kaum Freizeit, und das führt zu Spannungen in ihrer Beziehung", so die Quelle. Davino hingegen wünsche sich lediglich, "mehr Zeit" mit seiner Partnerin verbringen zu können.

Affärengerüchte belasten ihre Beziehung

Hinzu kommen die weiterhin andauernden Affärengerüchte um Sweeney, die seit 2018 mit dem 41-Jährigen zusammen ist, und ihrem einstigen Co-Star Glen Powell (36), mit dem sie 2023 für "Wo die Lüge hinfällt" vor der Kamera stand. "Die Leute spekulieren immer über ihre Beziehung und Sydneys Nähe zu ihren Co-Stars. Es ist eine schwierige Situation für Jonathan", erklärt der Insider.

Während der Promo-Tour zur Liebeskomödie kamen tatsächlich schnell Gerüchte auf, dass sich Sweeney und Powell auch abseits der Kamera nähergekommen seien - auf den roten Teppichen wirkten die beiden stets vertraut. Erst später stellte der 36-Jährige klar, dass ihre gemeinsamen Auftritte Teil einer Marketingstrategie waren. "Die Leute wollen das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch außerhalb des Bildschirms, und manchmal muss man sich einfach ein bisschen darauf einlassen - und das hat wunderbar funktioniert", rechtfertigte er sich im Interview mit der "New York Times".