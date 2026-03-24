Nach dem Wirbel um ein angeblich angespanntes Verhältnis zwischen den Sussexes und Netflix wird ein neues Projekt bekannt: Herzogin Meghan und Prinz Harry sollen für Netflix eine fiktionale Dramaserie produzieren, die in der Polowelt spielt.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden gemeinsam eine fiktionale, auf dem Polo-Sport basierende Dramaserie für Netflix produzieren. Diese Ankündigung erfolgt wenige Tage nach einem Bericht über ein "Zerwürfnis" zwischen dem Paar und dem Streamingdienst. Die Behauptungen wurden allerdings zurückgewiesen.

Zwei rivalisierende Teams im Fokus Wie "Deadline" berichtet, soll die neue Serie in der mondänen Reitsportstadt Wellington in Florida spielen und sich um die komplexen Beziehungen zwischen zwei rivalisierenden Teams drehen. Ein Titel stehe noch nicht fest. Prinz Harry zeichnete bereits für eine Doku mit dem Titel "Polo" verantwortlich, die 2024 auf Netflix startete und am selben Ort gedreht wurde. Der Sohn von König Charles III. (77) ist seit seiner Jugend begeisterter Polo-Spieler und schwang sich in den vergangenen Jahren für einige Wohltätigkeitsspiele wieder in den Sattel.

Weiter heißt es, dass die fiktionale Dramaserie von Archewell Productions, der Produktionsfirma des Paares, und Fake Empire von Josh Schwartz und Stephanie Savage produziert wird.

"Noch immer eine Beziehung"

Zuvor hatte "Variety" am 17. März über einen angeblichen Bruch des Streamingdienstes mit Herzogin Meghan und Prinz Harry berichtete. Bela Bajaria (56), die bei Netflix als Content-Chefin arbeitet, wies den Bericht scharf zurück. "Glaubt nicht alles, was ihr lest", mahnte sie laut "The Hollywood Reporter". Die Zusammenarbeit mit dem Paar sei nach wie vor aktiv: "Wir haben noch immer eine Beziehung zu ihnen, wir haben Filmprojekte mit ihnen in der Entwicklung, eine großartige Dokumentation gemeinsam mit ihnen, und sie haben weitere Entwicklungsprojekte auf der TV- und Filmseite."

Im Herbst wurde bekannt, dass der Exklusivvertrag mit Netflix zu einem mehrjährigem First-Look-Deal für Film- und Fernsehprojekte zurückgestuft wurde. Dazu gehören auch "The Wedding Date", eine Adaption von Jasmine Guillorys Buch, und "Meet Me at the Lake", basierend auf Carley Fortunes Liebesroman. Für diese soll nun laut "Deadline" ein Regisseur gefunden worden sein.

Anfang März zog sich Netflix - wie jedoch von vorneherein geplant war, betonte man - als Geschäftspartner aus Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" zurück. Diese werde weiterhin "unabhängig" bestehen.