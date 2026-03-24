Nach dem Wirbel um ein angeblich angespanntes Verhältnis zwischen den Sussexes und Netflix wird ein neues Projekt bekannt: Herzogin Meghan und Prinz Harry sollen für Netflix eine fiktionale Dramaserie produzieren, die in der Polowelt spielt.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) werden gemeinsam eine fiktionale, auf dem Polo-Sport basierende Dramaserie für Netflix produzieren. Diese Ankündigung erfolgt wenige Tage nach einem Bericht über ein "Zerwürfnis" zwischen dem Paar und dem Streamingdienst. Die Behauptungen wurden allerdings zurückgewiesen.