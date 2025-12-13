Vanessa Mai geht das Thema Fitness entspannt an. Die Sängerin achtet auf eine gesunde Ernährung, lässt sich aber nicht stressen und gönnt sich auch mal Pausen vom Training. Druck hält sie für kontraproduktiv.
Vanessa Mai (33) ist als Sängerin ständig unterwegs und muss bei Konzerten in Topform sein. Zu ihrer Fitness gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Doch dabei will sie nicht zu weit gehen. "Ich achte grundsätzlich nicht so drauf, wie viel ich esse oder sowas", sagte Mai der "Bunte" bei dem "Amazon Music Winter Ball". Der Genuss spiele eine große Rolle. Und den erlebe sie auch bei gesunden Gerichten. "Ich liebe healthy food sowieso", sagte Mai. "Es ist gar nicht Zwang oder so, dass ich da jetzt auf irgendwas achten muss."