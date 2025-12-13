Vanessa Mai geht das Thema Fitness entspannt an. Die Sängerin achtet auf eine gesunde Ernährung, lässt sich aber nicht stressen und gönnt sich auch mal Pausen vom Training. Druck hält sie für kontraproduktiv.

Vanessa Mai (33) ist als Sängerin ständig unterwegs und muss bei Konzerten in Topform sein. Zu ihrer Fitness gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Doch dabei will sie nicht zu weit gehen. "Ich achte grundsätzlich nicht so drauf, wie viel ich esse oder sowas", sagte Mai der "Bunte" bei dem "Amazon Music Winter Ball". Der Genuss spiele eine große Rolle. Und den erlebe sie auch bei gesunden Gerichten. "Ich liebe healthy food sowieso", sagte Mai. "Es ist gar nicht Zwang oder so, dass ich da jetzt auf irgendwas achten muss."

Sich beim Abnehmen unter Druck zu setzen, hält Mai für nicht zielführend. "Viele wissen nicht: Wenn Cortisol ausgeschüttet wird - also das Stresshormon -, dann kannst du so viel Sport machen, wie du willst, dann geht da gar nichts mehr", so Mai. Sie selbst höre auf ihren Körper. Das bedeute auch, sich mal eine Auszeit vom Sport zu genehmigen.

Vanessa Mai könnte keine Diät durchziehen

Schon im Interview mit "t-online" hatte sie 2020 über ihr Verhältnis zum Sport gesprochen. Es gebe Zeiten, in denen sie viel Spaß daran habe. "Aber dann habe ich auch mal richtige Durchhänger. Meistens über Weihnachten", erklärte Mai. Auch wenn es beruflich stressig sei, könne es zu einer zwei- oder dreimonatigen Sportpause kommen.

Ganz von allein finde sie dann wieder zum Sport. Essen motiviere sie zudem, aktiv zu werden. "Ich esse sehr gerne und sehr viel - ja, man sieht mir das vielleicht nicht an, aber das liegt daran, dass ich deswegen auch immer Sport dafür mache." Eine gesunde Balance sei wichtig, eine Diät komme für sie nicht infrage. "Ich verzichte auf nichts, denn wenn ich auf etwas verzichten muss, macht mich das sooo zickig", verriet sie lachend.