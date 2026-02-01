Seit über zwei Jahrzehnten sind Julia Roberts und Danny Moder verheiratet - und die Liebe scheint stärker denn je. Zum 57. Geburtstag ihres Mannes teilte die Hollywood-Ikone ein inniges Foto und einen liebvollen Gruß.
Hollywoodstar Julia Roberts (58) lässt die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Zum 57. Geburtstag ihres Ehemannes Danny Moder am 31. Januar postete die Schauspielerin ein inniges Foto auf Instagram. Darauf umarmt sich das Paar zärtlich, während der Kameramann seine Hand liebevoll auf den Kopf seiner Frau legt.