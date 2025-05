Sie schwärmt von ihrem Ehemann: Salma Hayek: Rührende Liebeserklärung an François-Henri Pinault

Die Liebe wird mit den Jahren nur stärker: Salma Hayek (58) hat ihrem Ehemann François-Henri Pinault zum 63. Geburtstag am Mittwoch (28. Mai) eine bewegende Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein nostalgisches Foto der Familie und fand dabei Worte, die unter die Haut gehen.

"Happy Birthday mi amor!", schrieb Hayek zu dem Throwback-Schnappschuss, der sie gemeinsam mit Pinault und ihrer heute 17-jährigen Tochter Valentina zeigt. Auf dem Bild wird die kleine Valentina im lila Kleid von ihrem elegant gekleideten Vater auf dem Arm getragen, während Hayek sich in einem funkelnden Dress am anderen Arm eingehakt hat.

Eine Liebe, die immer tiefer wird

Doch es waren vor allem Hayeks gefühlvolle Worte, die ihre Fans verzauberten: "Mit der Zeit verliebe ich mich immer mehr und mehr in dich", schrieb die 58-Jährige an ihren Mann. Mit einem liebevollen "Wir lieben dich so so so mucho!" beendete sie ihre romantische Botschaft.

Das Paar, das seit 2006 zusammen ist, kann auf eine beeindruckende gemeinsame Geschichte zurückblicken. Nachdem sie im September 2007 Tochter Valentina zur Welt brachten, gaben sich Hayek und der französische Geschäftsmann am Valentinstag 2009 in Paris das Jawort. Später folgte eine glamouröse Hochzeitsfeier in Venedig, bei der die kleine Valentina als Blumenmädchen fungierte.

Tradition der romantischen Gesten

Die romantischen Instagram-Posts zum Ehrentag ihres Mannes sind für Hayek zur schönen Tradition geworden. Erst im Februar feierte sie ihren 16. Hochzeitstag mit einem Foto des Paares beim Händchenhalten. "Ich bin so dankbar, dass mein Valentinsschatz mich nach 18 Jahren immer noch so geliebt fühlen lässt", schrieb sie damals.

Zum 62. Geburtstag ihres Mannes im vergangenen Jahr hatte die "Frida"-Darstellerin eine ganze Fotoserie von gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten geteilt. "Gott segne den Tag, an dem du geboren wurdest, mi amor", schrieb sie damals und bedankte sich für "die endlose Liebe und das Lachen, das du mir jeden Tag bringst".

Große Patchwork-Familie

Neben der gemeinsamen Tochter Valentina ist Hayek auch Stiefmutter von Pinaults Kindern aus früheren Beziehungen. Zu der großen Patchwork-Familie gehören die Tochter Mathilde sowie die Söhne François und Augustin James, die Pinault mit Ex-Partnerin Linda Evangelista hat.

Die Schauspielerin und der Luxusunternehmer, der unter anderem die Modehäuser Gucci und Saint Laurent besitzt, erneuerten ihre Ehegelübde 2018 in einer romantischen Zeremonie auf Bora Bora - ein weiterer Beweis für ihre anhaltende Verbundenheit.